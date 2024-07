Ο Χαλκ Χόγκαν έσκισε τα ρούχα του για τον Ντόναλντ Τραμπ: «Πυροβόλησαν τον ήρωά μου, ας ξεσπάσει η Trumpomania»

«Βγήκε από τα ρούχα του» ο δημοφιλής παλαιστής Hulk Hogan, ο οποίος δεν κρύβει ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Hulk Hogan δεν μπορούσε λείπει από το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλούσε μετά την απόπειρα δολοφονία εις βάρος του.

Ο δημοφιλής παλαιστής άρχισε να φωνάζει στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, πετώντας το σακάκι του και σκίζοντας τη φανέλα δίνοντας και αυτό με τη σειρά του ένα απίστετο σόου.

Θύμισε μάλιστα την εποχή που ήταν τα ριγκ και έδινε τις μάχες του που τον έκαναν δημοφιλή σε όλον κόσμο.

I’ve seen it all now 😂@HulkHogan pic.twitter.com/vy6ei4tAMO