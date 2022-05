Πρεμιέρα το 2023 αναμένεται να κάνει η ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς 5» με πρωταγωνιστή για ακόμη μια φορά τον θρυλικό Χάρισον Φορντ.

Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ επιστρέφει σε έναν από τους ρόλους που τον καθιέρωσαν στο Hollywood υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Μάνγκολντ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ σε καθήκοντα παραγωγού. Παράλληλα, στον Ιντιάνα Τζόουνς 5 πρωταγωνιστούν οι Μαντς Μίκελσεν, Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ και Αντόνιο Μπαντέρας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίστηκε στο πάνελ της Lucasfilm κατά την διάρκεια του «Star Wars Celebration» και ανακοίνωσε ότι η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η ταινία είναι σχεδόν έτοιμη με μουσική του πολυβραβευμένου με Οσκαρ συνθέτη Τζον Γουίλιαμς (John Williams) ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση.

Ο Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) σκηνοθετεί την πέμπτη συνέχεια του Indiana Jones, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) με τους Τζεζ Μπατεργουόρθ (Jez Butterworth), Τζον-Χένρι Μπατεργουόρθ (John-Henry Butterworth) και τον ίδιο να συνυπογράφουν το σενάριο.

Harrison Ford wished five-time Academy Award®-winning composer John Williams a happy 90th birthday today at #StarWarsCelebration.

As on all four previous #IndianaJones films, Williams is composing the score for the new film. pic.twitter.com/0ABnBeo4Zr