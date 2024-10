Ο Χασάν Νασράλα είχε συμφωνήσει για εκεχειρία πριν δολοφονηθεί λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ δήλωσε στο CNN ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε συμφωνήσει σε εκεχειρία 21 ημερών, λίγα 24ωρα πριν δολοφονηθεί από το Ισραήλ στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου.

«Ο Χασάν Νασράλα συμφώνησε, συμφώνησε» είπε ο επικεφαλής της λιβανέζικης διπλωματίας, ο Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ Χαμπίμπ στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN για το σενάριο της κατάπαυσης του πυρός Χεζμπολάχ – Ισραήλ.

Η εκεχειρία είχε προταθεί από τον Τζο Μπάιντεν, τον Εμανουέλ Μακρόν και άλλους συμμάχους του Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

«Συμφωνήσαμε απόλυτα. Ο Λίβανος συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός, αλλά σε διαβούλευση με τη Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου συνεννοήθηκε με τη Χεζμπολάχ και ενημερώσαμε τους Αμερικανούς και τους Γάλλους τι συνέβη. Και μας είπαν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησε, επίσης, με τη δήλωση που εκδόθηκε και από τους δύο προέδρους, Μπάιντεν και Μακρόν».

This is MASSIVE



Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib confirms Hezbullah agreed to a ceasefire, and the Lebanese government informed America, who said Israel also accepted.



Then Israel killed Sayyed Hasan Nasrallah.



This is US diplomacy. pic.twitter.com/5EBp6H7xpZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 3, 2024

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άμος Χόχσταϊν επρόκειτο στη συνέχεια να μεταβεί στον Λίβανο για να διαπραγματευτεί την κατάπαυση του πυρός, συνέχισε ο Χαμπίμπ.

«Μας είπαν ότι ο κ. Νετανιάχου συμφώνησε σε αυτό και έτσι πήραμε τη συγκατάθεση της Χεζμπολάχ σε αυτό και ξέρετε τι συνέβη από τότε» συνέχισε ο Χαμπίμπ.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Video footage from Beirut shows the wreckage of a building where Hezbollah leader Hasan Nasrallah was killed in an Israeli operation ⤵️ pic.twitter.com/pT8RI9woj8 — Anadolu English (@anadoluagency) September 29, 2024

This is where Hasan Nasrallah of Hezbollah was killed by Israeli airstrike in south about alongside IRGC commanders of Ali Khamenei pic.twitter.com/wHAcx572p0 — kurdish blogger (@kurdishblogger) September 29, 2024

Μια μέρα νωρίτερα, κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Κατάρ ζητούσαν εκεχειρία 21 ημερών, «για να δοθεί η ευκαιρία στη διπλωματία να πετύχει και να αποφευχθούν περαιτέρω κλιμακώσεις πέρα ​​από τα σύνορα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη φθίνουσα επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή, ο Χαμπίμπ είπε ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πάντα σημαντική από αυτή την άποψη».