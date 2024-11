Ο χορός του Ντόναλντ Τραμπ έγινε μόδα – Όλοι χορεύουν στους ρυθμούς του «YMCA»

Μόδα έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με το «YMCA» από τους Village People με τον χορό του να γίνεται viral και πλέον δεν είναι λίγοι εκείνοι που λικνίζονται στους ρυθμούς του.

Το «YMCA» ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να το χορεύει από την πανδημία, μετά το έφερε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις και δεν δίστασε με αυτό τον χορό να πανηγυρίσει και τη μεγάλη του νίκη αμέσως στις εκλογές των ΗΠΑ μετά το τέλος της ομιλίας. Έτσι δεν ήθελε και πολύ να βρει μιμητές.

Donald Trump finished his speech and did a victory dance to the song Y.M.C.A. by the band Village People pic.twitter.com/xmevts0PXM November 6, 2024

Τα χνάρια του Ντόναλντ Τραμπ με το «YMCA» έχουν ακολουθήσει πολλοί ιδιαίτερα από τον χώρο του αθλητισμού.

Ο Τραμπ βρέθηκε Madison Square Garden για να παρακολουθήσει τον αγώνα UFC 309. Ο θρύλος του UFC Τζον Τζόουνς πανηγύρισε τη νίκη του με νοκ άουτ επί του αντιπάλου του Στίπε Μιότσιτς χορεύοντας όπως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και μάλιστα του πρόσφερε και τη ζώνη του πρωταθλήματος.

🚨TRENDING: Donald Trump posted today that three #NFL players did his dance as a celebration.



• Brock Bowers

• Calvin Ridley

• #Lions defense



This has quickly become one of the most popular celebrations in sports.

pic.twitter.com/ZRpTwtd9P8 — MLFootball (@_MLFootball) November 18, 2024

Jon Jones just won his UFC fight and did the Trump dance. pic.twitter.com/0yXSF20pUU — Clay Travis (@ClayTravis) November 17, 2024

Στο ίδιο στιλ και ο πανηγυρισμός του Brock Bowers των Las Vegas Raiders, για το NFL. Εγινε ο πρώτος rookie tight end με τουλάχιστον 13 πιασίματα και 120 receiving yards σε ένα μόνο παιχνίδι (έγινε επίσης ο μόνος τέταρτος παίκτης σε οποιαδήποτε θέση που κατέγραψε τέτοιους αριθμούς) και πανηγύρισε όπως ο Τραμπ το επίτευγμά του.

#RAIDERS STAR TIGHT END BROCK BOWERS DID THE DONALD TRUMP DANCE ACTER SCORING A TOUCHDOWN.



😭😭😭



MAGA Bowers.

pic.twitter.com/NeYqROYH0a — MLFootball (@_MLFootball) November 17, 2024

Η συγκεκριμένη τάση στο NFL φαίνεται πως ξεκίνησε από τον αμυντικό των San Francisco 49ers Nick Bosa στις 10 Νοεμβρίου.

Nick Bosa hit the Donald Trump dance after a sack pic.twitter.com/OeLZj0WMXY — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 10, 2024

Το μπρίο του χορού που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε και στη Βρετανία με παίκτες της Μπάρνσλεϊ να τον μιμούνται μετά το γκολ που πέτυχαν εναντίον της Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ.

It’s spreading to England!! Players from Barnsley do the Trump dance after scoring against Cambridge United. pic.twitter.com/BXhpAeKzSi — John Michaels (@Pecker2002) November 16, 2024

Φυσικά υπάρχει και η δική μας Αφροδίτη Λατινοπούλου που έσπευσε να πανηγυρίσει στον τηλεοπτικό αέρα την νίκη Τραμπ με τους ρυθμούς του «YMCA». Ο χορός της Λατινοπούλου ταξίδεψε μέχρι την Αμερική με τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης Ματ Γκατζ, να ανεβάζει στο Χ το βίντεο γράφοντας χαρακτηριστικά… «η διάθεση σήμερα το πρωί».

Mood this AM



pic.twitter.com/yTHmjSyV2A — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 10, 2024

Οπως και να έχει ο Τραμπ κατάφερε και έκανε μόδα το συγκεκριμένο χορό έχοντας πλέον πολλούς μιμητές.