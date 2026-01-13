Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο γυναικών το 2021

Ο διάσημος τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo. Σύμφωνα με αυτές, ο Ιγκλέσιας φέρεται να κακοποίησε δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη από αυτές ήταν μόλις 22 ετών.

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και κακοποιητική συμπεριφορά αντιμετωπίζει ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Δύο γυναίκες που εργάστηκαν ως υπάλληλοι – η μία ως οικονόμος και η άλλη ως φυσιοθεραπεύτρια – στις επαύλεις του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και τις Μπαχάμες τον κατηγορούν για επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές κακοποιήσεις το 2021, όταν ο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ένα περιβάλλον συνεχούς παρενόχλησης και τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο Ιγκλέσιας φέρεται να τις πίεζε να υποβάλλονται σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ υπήρχαν αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις και στις προσωπικές τους σχέσεις.

Η μία από τις εργαζόμενες καταγγέλλει ότι δεχόταν πιέσεις για σεξουαλικές σχέσεις από τον Ιγκλέσιας κάνοντας λόγο για χαστούκια, προσβολές και ταπεινωτικές συμπεριφορές. Η νεότερη, ηλικίας 22 ετών, κάνει λόγο για σχεδόν καθημερινές σεξουαλικές επιθέσεις μετά το τέλος της εργασίας της, όταν, όπως υποστηρίζει, την καλούσε στο υπνοδωμάτιό του.

«Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα» λέει.

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται στο φως στο πλαίσιο ευρύτερης δημοσιογραφικής έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά του καλλιτέχνη.



