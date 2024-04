Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ έγινε ο πρώτος επιβάτης που απογειώθηκε με ιπτάμενο αυτοκίνητο

Μια μοναδική εμπειρία έζησε ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισέλ Ζαρ, καθώς ήταν πρώτος επιβάτης ενός ιπτάμενου αυτοκινήτου.

Ο Ζαν Μισέλ Ζαρ πέταξε με το ιπτάμενο αυτοκίνητο της σλοβακικής KleinVision και μάλιστα έκανε δύο πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Piestany στη Σλοβακία.

«Το ένα δευτερόλεπτο μιλάς με τον οδηγό και το επόμενο είσαι εκεί στον αέρα. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία» τόνισε ο συνθέτης της ηλεκτρονικής μουσικό.

Το συγκεκριμένο σπορ αυτοκίνητο χρειάζεται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να μετατραπεί σε αεροπλάνο! Είναι άλλωστε το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που ολοκλήρωσε πτήση το 2021.

Έχει κινητήρα BMW 1,6 λίτρων με τον συνιδρυτή της KleinVision Anton Zajac να θέλει εξελίξει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο: «Μόλις βελτιωθεί η τεχνολογία, θα λειτουργούμε απλώς με μπαταρίες», δήλωσε στο Sky News.

