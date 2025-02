Ο Ζελένσκι θα υπογράψει σύντομα την συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, είπε το «δεξί χέρι» του Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας

Οι ΗΠΑ θέλει διακαώς να αποκτήσει πρόσβαση και να εκμεταλλευτεί τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά που διαθέτει η Ουκρανία, κάτι που έχει εκφράσει τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.

Μάλιστα, το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ μίλησε για τα ουκρανικά ορυκτά σήμερα (21.02.2025) στο ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC), στην Ουάσινγκτον.

Ο Μάικ Γουόλτς ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συμφωνήσει «πολύ σύντομα» για να υπογράψει μια συμφωνία για την εξόρυξη ορυκτών της χώρας του.

«Ακούστε, στο δια ταύτα, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα υπογράψει αυτή τη συμφωνία, και θα το δείτε αυτό να γίνεται πολύ σύντομα, και είναι καλό για την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημειώνεται πως τα ορυκτά και οι σπάνιες γαίες ήταν από καιρό περιζήτητα από ξένες δυνάμεις και τώρα ο Τραμπ θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους του ως μια μορφή αποζημίωσης για τα δισεκατομμύρια δολάρια που ξόδεψαν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τη χώρα.

