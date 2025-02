ΗΠΑ σε Ουκρανία: Ρίξτε τους τόνους και δώστε μας τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες σας

Συνεχίστηκε και σήμερα (20.02.2025) ο «πόλεμος δηλώσεων» ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ουκρανία, καθώς ο Μάικ Γουόλτς, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, εξαπέλυσε επίθεση ενάντια στο Κίεβο, με αφορμή μια πιθανή συμφωνία των δύο χωρών για τα ουκρανικά ορυκτά.

Ειδικότερα, το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, έστειλε σαφέστατο «μήνυμα» στην Ουκρανία σε κατηγορηματικό και έντονο ύφος, να υπογράψει συμφωνία για τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες που διαθέτει.

«Πρέπει να ρίξουν τους τόνους και να ρίξουν μια καλή ματιά και να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία», είπε ο Γουόλτς στο Fox News, αναφερόμενος σε μια κρίσιμη συμφωνία ορυκτών με την Ουάσιγκτον.

Το Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σε συνάντηση που είχε ο Ζελένσκι με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η Ουάσινγκτον κατέθεσε μια πρόταση συμφωνίας για αμερικανική εκμετάλλευση των κρίσιμης σημασίας ουκρανικών ορυκτών.

Ο Ζελένσκι απέρριψε αμέσως την αμερικανική πρόταση για τα ουκρανικά ορυκτά, τονίζοντας ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει «εγγυήσεις ασφαλείας» και λέγοντας «δεν βλέπω μια τέτοια σύνδεση ακόμη στο έγγραφο».

