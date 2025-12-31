Ο Ζοράν Μαμντάνι θα είναι ο πρώτος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη που θα ορκιστεί στο Κοράνι

Πάνω σε Κοράνι αιώνων, θα ορκιστεί ο νέος δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένας δήμαρχος της Νέας Υόρκης χρησιμοποιεί το ιερό κείμενο του Ισλάμ, υπογραμμίζοντας μια σειρά από ιστορικές πρωτιές για την πόλη.

Όταν ο 34χρονος Δημοκρατικός Ζοράν Μαμντάνι αναλάβει τα καθήκοντά του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026, σε έναν κλειστό σταθμό του μετρό κάτω από το Δημαρχείο Νέας Υόρκης, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος, ο πρώτος Νοτιοασιάτης και ο πρώτος Αφρικανός που θα κατέχει τη θέση του δημάρχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά τα ορόσημα — καθώς και τα ιστορικά Κοράνια που θα χρησιμοποιήσει για την τελετή — αντικατοπτρίζουν τον μακροχρόνιο και ζωντανό μουσουλμανικό πληθυσμό στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, σύμφωνα με έναν μελετητή που βοήθησε τη σύζυγο του Μαμντάνι, Ράμα Ντουβάτζι, να επιλέξει ένα από τα βιβλία.

Οι περισσότεροι από τους προκατόχους του Μαμντάνι ορκίστηκαν πάνω σε μια Βίβλο, αν και ο όρκος για την τήρηση των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και δημοτικών συντάξεων δεν απαιτεί τη χρήση θρησκευτικού κειμένου.

Και ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας εστίασε σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας, ο Μαμντάνι ήταν ειλικρινής σχετικά με τη μουσουλμανική του πίστη. Εμφανιζόταν συχνά σε τζαμιά των πέντε δήμων, καθώς έχτιζε μια βάση υποστήριξης που περιλάμβανε πολλούς ψηφοφόρους από τη Νότια Ασία και μουσουλμάνους που ψήφιζαν για πρώτη φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ματιά στο Κοράνι που θα χρησιμοποιήσει ο Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι θα τοποθετήσει το χέρι του πάνω σε δύο Κοράνια κατά τη διάρκεια της τελετής στο μετρό και σε ένα τρίτο κατά τη διάρκεια μιας επόμενης τελετής στο Δημαρχείο την πρώτη ημέρα του έτους. Τα δύο ανήκαν στον παππού και τη γιαγιά του. Το τρίτο είναι ένα χειρόγραφο τσέπης που χρονολογείται στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελεί μέρος της συλλογής του Κέντρου Έρευνας για την Μαύρη Κουλτούρα Schomburg της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Αυτό το Κοράνι συμβολίζει την ποικιλομορφία και την εμβέλεια των μουσουλμάνων της πόλης, δήλωσε η Χίμπα Αμπίντ, επιμελήτρια για τις Μεσανατολικές και Ισλαμικές Σπουδές στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

«Είναι ένα μικρό Κοράνι, αλλά συγκεντρώνει στοιχεία πίστης και ταυτότητας στην ιστορία της Νέας Υόρκης», είπε η Αμπίντ. Η εκστρατεία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα Κοράνια των παππούδων του Μαμντάνι.

Η ιστορία αυτού του συγκεκριμένου Κορανίου

Το χειρόγραφο αποκτήθηκε από τον Arturo Schomburg, έναν μαύρο Πορτορικανό ιστορικό, η συλλογή του οποίου τεκμηριώνει τις παγκόσμιες συνεισφορές των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής. Αν και δεν είναι σαφές πώς ο Schomburg απέκτησε το Κοράνι, οι μελετητές πιστεύουν ότι αντανακλούσε το ενδιαφέρον του για την ιστορική σχέση μεταξύ του Ισλάμ και των μαύρων πολιτισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη την Αφρική.

Σε αντίθεση με τα περίτεχνα θρησκευτικά χειρόγραφα που σχετίζονται με τη βασιλεία ή τις ελίτ, το αντίγραφο του Κορανίου που θα χρησιμοποιήσει ο Mamdani είναι απλό στο σχεδιασμό του. Έχει βαθύ κόκκινο εξώφυλλο με ένα απλό floral μενταγιόν και είναι γραμμένο με μαύρο και κόκκινο μελάνι. Η γραφή είναι απλή και ευανάγνωστη, υποδηλώνοντας ότι δημιουργήθηκε για καθημερινή χρήση και όχι για τελετουργική επίδειξη.

Αυτά τα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι το χειρόγραφο προοριζόταν για απλούς αναγνώστες, είπε η Abid, μια ιδιότητα που περιέγραψε ως κεντρική για τη σημασία του.

«Η σημασία αυτού του Κορανίου δεν έγκειται στην πολυτέλεια, αλλά στην προσβασιμότητα», είπε.

Επειδή το χειρόγραφο δεν φέρει ημερομηνία και υπογραφή, οι μελετητές βασίστηκαν στη βιβλιοδεσία και τη γραφή του για να εκτιμήσουν πότε δημιουργήθηκε, τοποθετώντας το κάπου στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα, κατά την οθωμανική περίοδο, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τη σημερινή Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τα παλαιστινιακά εδάφη και την Ιορδανία.

Η Abid είπε ότι το ταξίδι του χειρογράφου στη Νέα Υόρκη αντικατοπτρίζει το πολυεπίπεδο υπόβαθρο του ίδιου του Mamdani. Ο Mamdani είναι Νεοϋορκέζος από τη Νότια Ασία που γεννήθηκε στην Ουγκάντα, ενώ ο Duwaji είναι Αμερικανο-Σύριος.

Ταυτότητα και αντιπαραθέσεις

Η ραγδαία άνοδος ενός μουσουλμάνου δημοκρατικού σοσιαλιστή προκάλεσε επίσης μια έξαρση ισλαμοφοβικής ρητορικής, η οποία ενισχύθηκε από την εθνική προσοχή που δόθηκε στις εκλογές.

Σε μια συγκινητική ομιλία λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο Μαμντάνι είπε ότι η εχθρότητα είχε μόνο ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να είναι ορατός όσον αφορά την πίστη του.

«Δεν θα αλλάξω τον εαυτό μου, τον τρόπο που τρώω ή την πίστη που είμαι περήφανος να αποκαλώ δική μου», είπε. «Δεν θα ψάχνω πλέον τον εαυτό μου στις σκιές. Θα βρω τον εαυτό μου στο φως».

Η απόφαση να χρησιμοποιήσει ένα Κοράνι προκάλεσε νέες κριτικές από ορισμένους συντηρητικούς. Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Τόμι Τούμπερβιλ από την Αλαμπάμα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο εχθρός είναι μέσα στις πύλες», σε απάντηση σε ένα άρθρο σχετικά με την ορκωμοσία του Μαμντάνι. Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων, μια ομάδα για τα πολιτικά δικαιώματα, έχει χαρακτηρίσει τον Τούμπερβιλ ως αντιμουσουλμανικό εξτρεμιστή με βάση προηγούμενες δηλώσεις του.

Το 2006, ο Keith Ellison, ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο, αντιμετώπισε την καταδίκη των συντηρητικών αφού επέλεξε να χρησιμοποιήσει το Κοράνι για την τελετουργική ορκωμοσία του.

Μετά την ορκωμοσία, το Κοράνι θα εκτεθεί στο κοινό στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Η Abid είπε ότι ελπίζει ότι η προσοχή που θα συγκεντρώσει η τελετή — είτε υποστηρικτική είτε επικριτική — θα ωθήσει περισσότερους ανθρώπους να εξερευνήσουν τις συλλογές της βιβλιοθήκης που τεκμηριώνουν την ισλαμική ζωή στη Νέα Υόρκη, από την αρμενική και αραβική μουσική των αρχών του 20ού αιώνα που ηχογραφήθηκε στην πόλη έως τις μαρτυρίες από πρώτο χέρι για την ισλαμοφοβία μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Αυτό το χειρόγραφο προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από απλούς αναγνώστες όταν δημιουργήθηκε», είπε η Abid. «Σήμερα βρίσκεται σε μια δημόσια βιβλιοθήκη όπου ο καθένας μπορεί να το δει».