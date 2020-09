Τα social media χρησιμοποίησαν οι Metallica για να συγχαρούν την Μπάγερν Μονάχου για την επιτυχημένη της πορεία το 2020.

Η θρυλική μπάντα μάλιστα έδωσε τα εύσημα στους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Σερτζ Γκνάμπρι για τις επιδόσεις τους στο σκοράρισμα.

Οι Metallica προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση μετά από ένα βίντεο της ομάδας, το οποίο έχει ως μουσική επένδυση το «Entrer Sandman» (από το θρυλικό Black Album), και το οποίο εκτέλεσαν οι Metallica μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο και στο πρόσφατο Live album τους “S&M 2” (αυτή την εκτέλεση χρησιμοποίησε η Μπάγερν).

Το βίντεο της ομάδας πόσταρε και η Μπουντεσλίγκα, το οποίο σχολίασε η μπάντα κάνοντας retweet.

Robert Lewandowski and Serge Gnabry fired @FCBayernEN to the treble in 2019/20, breaking Champions League goalscoring records along the way. Here are some of their best 📹



🔊 @Metallica pic.twitter.com/mP8TrX3UwC