Οι εισβολείς του Καπιτωλίου: Ο γιος δικαστή, ο σύζυγος γιατρού και ο «Σαμάνος»

Ποιοι είναι τελικά οι άνθρωποι που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, «υπογράφοντας» μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι συνωμοσιολόγοι, είναι μέλη του QAnon ή των Proud Boys, είναι… κάθε καρυδιάς καρύδι.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν τους ανθρώπους που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ύστερα από το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν (όπως κι έκαναν για μερικές ώρες) την επικύρωση από το Κογκρέσο της εκλογής Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.

Είναι φωτογραφίες που δείχνουν τους εισβολείς του Καπιτωλείου να χαμογελούν, να βγάζουν selfies και να σουλατσάρουν στον «ναό» της αμερικανικής δημοκρατίας.

Αυτός ψάχνουν η μητροπολιτική αστυνομία της Ουάσινγκτον, που έδωσε τις φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα και ζητά πληροφορίες από τους πολίτες, αυτός ψάχνει και το FBI, που έφτιαξε και ειδική σελίδα για πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ που «μπούκαραν» στο Καπιτώλιο.

Washington DC police release photos of suspects in US Capitol siege. (Shouldn’t be that difficult to find them….) https://t.co/IUPnDdfKzv via @nypost pic.twitter.com/1uY8urEyjf

Κάποιοι έγιναν viral, κάποιοι έχουν συλληφθεί και κάποιοι ακόμη αναζητούνται. Συμμετείχαν όχι απλά στην εισβολή στο Καπιτώλιο, αλλά στην εισβολή που άφησε πίσω της πέντε νεκρούς. Τέσσερις από το πλήθος και έναν αστυνομικό που τον χτύπησαν με πυροσβεστήρα στο κεφάλι.

Οι άνθρωποι που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο είναι ακροδεξιοί, κάποιοι οπαδοί του QAnon (συνωμοσιολόγοι) και προέρχονται κάποιοι από τη μεσαία τάξη και σχεδόν από κάθε άκρη της χώρας: από την Αριζόνα, το Μίσιγκαν, τη Τζόρτζια, την Πενσιλβάνια, τη Βόρεια Καρολίνα και το Όρεγκον.

Ο πιο… γνωστός απ’ όλους είναι ο 32χρονος Τζέικ Ανγκέλι, οπαδός των συνωμοσιολόγων του QAnon (σ.σ. σκληροί ακροδεξιοί που πιστεύουν ότι σατανιστές παιδόφιλοι συνωμοτούν κατά του Τραμπ και διοικούν (!) ένα παγκόσμιο κύκλωμα παιδεραστίας), είναι οπαδός του Τραμπ (φυσικά) και είναι ο ημίγυμνος άνδρας με τα πολλά τατουάζ και τα… κέρατα, που έμοιαζε με τον Μπλεκ. Τον αποκαλούν και «Σαμάνο του QAnon». Η «Θέληση για ένα Άρειο Έθνος» είναι ένα από τα τατουάζ του.

Μια από τις πιο viral φωτογραφίες είναι αυτή του χαμογελαστού άνδρα με τον σκούφο, που φεύγει από το Καπιτώλιο «αγκαλιά» με ένα αναλόγιο (της Πελόζι είναι). Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Άνταμ Τζόνσον, απόφοιτος ψυχολογίας που έγινε… μαραγκός στη Φλόριντα. Αλλά είναι πατέρας που μένει στο σπίτι με τα πέντε παιδιά του γιατί η γυναίκα του είναι γιατρός και δουλεύει για να συντηρεί την οικογένεια.

Really upsetting that people are accusing this guy of stealing a podium when that is clearly a lectern. pic.twitter.com/kckrE0el8a