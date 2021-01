Νέρωνας ο Τραμπ έβλεπε με παρέα το Καπιτώλιο να «καίγεται»

Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε μια συγκέντρωση έξω από τον Λευκό Οίκο με οπαδούς του, μια συγκέντρωση που μπορεί να του στοιχίσει πολλά. Στο τέλος της έστειλε τον κόσμο στο Καπιτώλιο και ακολούθησαν όλα όσα είδε όλος ο πλανήτης με δέος.

Λίγο πριν την συγκέντρωση ο Τραμπ μαζί με την οικογένειά του ως άλλος Νέρωνας παρακολούθησε όλα όσα έγιναν σε ειδικές τέντες που είχαν στηθεί κοντά στον χώρο που έγινε η συγκέντρωση.

Όλοι ήταν εκεί εκτός από την Μελάνια. Και όλοι τους χωρίς μάσκες. Τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντον Τζούνιορ, η σύμβουλος του Τραμπ και σύντροφος του γιου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και στενοί συνεργάτες του και όλοι μαζί παρακολουθούσαν μέσα από μεγάλες οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος, λίγο πριν ο Τραμπ ανέβει στη σκηνή.

Το βίντεο ανέβασε στο διαδίκτυο ο Ντον Τζούνιορ, ενώ σε αυτό διακρίνεται και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής. Η Ιβάνκα όλο το διάστημα είναι δίπλα στον πατέρα της και παρακολουθεί μαζί του τον κόσμο που συγκεντρώνεται.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK