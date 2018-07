Οι φαν των Oasis κρατούν την ανάσα τους! Το κάλεσμα του Λίαμ στον Νόελ για ανακωχή

Ο τραγουδιστής Λίαμ Γκάλαχερ θέλει να συμφιλιωθεί με τον αδελφό του και έτερο μέλος του συγκροτήματος Oasis, τον Νόελ, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη διάλυσή τους.

Από το 2009 που ο Νόελ έφυγε από το βρετανικό συγκρότημα της ροκ, τα δύο αδέλφια έχουν εμπλακεί σε μια δημόσια κόντρα.

Το συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Μάντσεστερ το 1991, κυριάρχησε στη βρετανική μουσική σκηνή για τουλάχιστον μια δεκαετία σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες με επιρροές από τους θρυλικούς Beatles.

«Γη καλεί Νόελ…σε συγχωρώ, έλα τώρα να τα ξαναβρούν οι BIG O (Oasis) «, έγραψε χθες στο Twitter ο Λίαμ.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

