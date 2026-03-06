Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν Ισραήλ και ΗΠΑ με «οδυνηρά πλήγματα»: Δηλώνουν έτοιμοι για πόλεμο διαρκείας

Αποκάλυψαν πως περιμένουν νέα όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο
Φρουροί της Επανάστασης
IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Παρά τις ανακοινώσεις από το Πεντάγωνο ότι το Ιράν έχει μειώσει πολύ τις επιθέσεις του και έχει καταστραφεί μεγάλο τμήμα πυρομαχικών, drones και βαλλιστικών πυραύλων, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν εκ νέου με «οδυνηρά πλήγματα» και προειδοποιούν πως θα εισάγουν όπλα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για παρατεταμένο πόλεμο παρά το γεγονός πως ο Τραμπ βλέπει πως η καταστροφή του «εχθρού» έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ότι περίμενε. ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν δηλώσει πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει γρήγορα.

Ο Ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι δήλωσε ακόμη ότι οι «εχθροί του Ιράν θα πρέπει να περιμένουν οδυνηρά πλήγματα στο επερχόμενο νέο κύμα επιθέσεων.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τα όπλα ανέφερε: «Οι νέες πρωτοβουλίες και τα όπλα του Ιράν είναι καθ’ οδόν. Αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Ναεΐνι δήλωσε ότι το Ιράν είναι πιο προετοιμασμένο τώρα σε σύγκριση με τον 12ήμερο πόλεμο που ξεκίνησε πέρυσι από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, περιγράφοντας την απάντηση της Τεχεράνης ως «ιερό και νόμιμο πόλεμο».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε ασυλία στους Φρουρούς της Επανάστασης και στην ιρανική αστυνομία στην περίπτωση που καταθέσουν τα όπλα τους.

Τους προέτρεψε μάλιστα να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

