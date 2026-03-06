Μέση Ανατολή: Επιθέσεις εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν – Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

Μαίνεται ο πόλεμος για έκτη ημέρα (06.03.2026) στην Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στην περιοχή να κλιμακώνεται με επιθέσεις εκατέρωθεν. Το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά την Τεχεράνη στοχεύοντας σε «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα αλλά και στη Βηρυτό με τις δυνάμεις του να προελαύνουν στον Λίβανο. Από την άλλη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ και της Χάιφα. Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Επίθεση έγινε και στο Κουβέιτ, στο Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και την Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ μίλησε για την επόμενη μέρα στο Ιράν λέγοντας ότι θέλει να καθαρίσει τα πάντα στη χώρα. Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.
Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν περνάει στην «επόμενη φάση» με σκοπό την εξόντωση του καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνάμεών του.
«Μας περιμένουν επιπλέον εκπλήξεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε τηλεοπτική δήλωση.
Ο Ζαμίρ εξέδωσε την ανακοίνωση καθώς αναφέρθηκε κύμα νέων επιθέσεων στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «τα έχει χάσει όλα» και απέκλεισε την ανάγκη για χερσαία εισβολή αυτή τη στιγμή - χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «χάσιμο χρόνου».
Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για έναν «παρατεταμένο πόλεμο» και πρόκειται να εισαγάγει προηγμένα όπλα που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση, δήλωσε εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Σε δήλωσή του, ο Ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι δήλωσε ότι οι εχθροί του Ιράν «θα πρέπει να περιμένουν οδυνηρά πλήγματα» στο επερχόμενο νέο κύμα επιθέσεων.
Κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη ήταν μεταξύ των τοποθεσιών που επλήγησαν από τις τελευταίες αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές το πρωί της Παρασκευής.
Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mamlekate ανέφερε επίσης ότι η περιοχή γύρω από το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, χτυπήθηκε επίσης το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στο X.
Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.
Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.
«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (...) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολά σε ανακοινωθέν της.
Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.
«Η επιχείρηση συμπεριλαμβάνει συνδυαστική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Χαϊμπάρ εναντίον στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ», αναφέρει ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου --της μεγαλύτερης του είδους στη Μέση Ανατολή--, καθώς οι ιρανικές ενέργειες αντιποίνων συνεχίζονται.
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.
Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.
«Η ιρανική επίθεση στοχοποίησε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην Μανάμα. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής», ανέφερε η πηγή μέσω X, αυτή διορθώνοντας προηγούμενη ενημέρωση και διευκρινίζοντας ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά στο ένα από τα ακίνητα.
Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι χτυπήθηκαν δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία στην πόλη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.
Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.
Χθες Πέμπτη οι αρχές της νησιωτικής χώρας είχαν αναφέρει ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου και κατόπιν ότι τέθηκε υπό έλεγχο.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».