Μέση Ανατολή: Επιθέσεις εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν – Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

Ισραήλ: Η επιχείρηση «Lion's Roar» προχωρά στην επόμενη φάση

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν περνάει στην «επόμενη φάση» με σκοπό την εξόντωση του καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνάμεών του.

«Μας περιμένουν επιπλέον εκπλήξεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε τηλεοπτική δήλωση.

Ο Ζαμίρ εξέδωσε την ανακοίνωση καθώς αναφέρθηκε κύμα νέων επιθέσεων στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.