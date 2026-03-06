Κόσμος

Μέση Ανατολή: Επιθέσεις εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν – Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones
Φωτιά
REUTERS/Mohamed Azakir
Σοφία Βαλσάμη , Χρύσα Πανούση

Μαίνεται ο πόλεμος για έκτη ημέρα (06.03.2026) στην Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στην περιοχή να κλιμακώνεται με επιθέσεις εκατέρωθεν. Το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά την Τεχεράνη στοχεύοντας σε «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα αλλά και στη Βηρυτό με τις δυνάμεις του να προελαύνουν στον Λίβανο. Από την άλλη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ και της Χάιφα. Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Επίθεση έγινε και στο Κουβέιτ, στο Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και την Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ μίλησε για την επόμενη μέρα στο Ιράν λέγοντας ότι θέλει να καθαρίσει τα πάντα στη χώρα. Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

07:59 | 06.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Τελεσίγραφο Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: «Παράδοση ή θάνατος»
Επανέλαβε ότι θέλει να έχει λόγο στην «επόμενη» μέρα του Ιράν. «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα»
07:54 | 06.03.2026
Σειρήνες για drones στα Υψώματα του Γκολάν
07:48 | 06.03.2026
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
07:47 | 06.03.2026
UNICEF: Σχεδόν 200 παιδιά σκοτώθηκαν σε επιθέσεις από το Σάββατο σε όλη τη Μέση Ανατολή
07:47 | 06.03.2026
Καταρρίφθηκαν drones στην Ιορδανία
07:45 | 06.03.2026
Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»
07:36 | 06.03.2026
Πλάνα από την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν
07:35 | 06.03.2026
Εκρήξεις στο Αμπού Ντάμπι
07:27 | 06.03.2026
REUTERS
Τραμπ: «Το Ιράν τα έχασε όλα – Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα»
«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη, .έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος
07:19 | 06.03.2026
Ισραήλ: Η επιχείρηση «Lion's Roar» προχωρά στην επόμενη φάση

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν περνάει στην «επόμενη φάση» με σκοπό την εξόντωση του καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνάμεών του.

«Μας περιμένουν επιπλέον εκπλήξεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε τηλεοπτική δήλωση.

Ο Ζαμίρ εξέδωσε την ανακοίνωση καθώς αναφέρθηκε κύμα νέων επιθέσεων στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

07:16 | 06.03.2026
Φλέγεται η Βηρυτός από τα ισραηλινά πλήγματα
Smoke billows after reported strikes on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Baabda, Lebanon, March 6, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir
07:16 | 06.03.2026
Φρουροί της Επανάστασης
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν Ισραήλ και ΗΠΑ με «οδυνηρά πλήγματα»: Δηλώνουν έτοιμοι για πόλεμο διαρκείας
Αποκάλυψαν πως περιμένουν νέα όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο
07:07 | 06.03.2026
Τραμπ: Η χερσαία εισβολή στο Ιράν είναι χάσιμο χρόνου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «τα έχει χάσει όλα» και απέκλεισε την ανάγκη για χερσαία εισβολή αυτή τη στιγμή - χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «χάσιμο χρόνου».

06:59 | 06.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν προηγμένα όπλα

Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για έναν «παρατεταμένο πόλεμο» και πρόκειται να εισαγάγει προηγμένα όπλα που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση, δήλωσε εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σε δήλωσή του, ο Ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι δήλωσε ότι οι εχθροί του Ιράν «θα πρέπει να περιμένουν οδυνηρά πλήγματα» στο επερχόμενο νέο κύμα επιθέσεων.

06:55 | 06.03.2026
Ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και τα νότια προάστια
06:54 | 06.03.2026
Φρουροί της Επανάστασης
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν Ισραήλ και ΗΠΑ με «οδυνηρά πλήγματα»: Δηλώνουν έτοιμοι για πόλεμο διαρκείας
Αποκάλυψαν πως περιμένουν νέα όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο
06:51 | 06.03.2026
Κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη χτύπησε το Ισραήλ

Κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη ήταν μεταξύ των τοποθεσιών που επλήγησαν από τις τελευταίες αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές το πρωί της Παρασκευής.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mamlekate ανέφερε επίσης ότι η περιοχή γύρω από το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, χτυπήθηκε επίσης το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στο X.

06:43 | 06.03.2026
Οι Αμερικανοί χτύπησαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones
06:40 | 06.03.2026
Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές στο νότιο Λίβανο

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.

Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

06:38 | 06.03.2026
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοινώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες κι άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (...) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολά σε ανακοινωθέν της.

Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

06:37 | 06.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

«Η επιχείρηση συμπεριλαμβάνει συνδυαστική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Χαϊμπάρ εναντίον στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ», αναφέρει ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

06:35 | 06.03.2026
(ΥΠΕΘΑ
Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι – Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται με το υπουργείο Εξωτερικών να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
06:30 | 06.03.2026
Απετράπη επιδρομή με drones του Ιράν εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου --της μεγαλύτερης του είδους στη Μέση Ανατολή--, καθώς οι ιρανικές ενέργειες αντιποίνων συνεχίζονται.

06:28 | 06.03.2026
Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones: «Το Ιράν μείωσε τις πυραυλικές επιθέσεις κατά 90%», λέει το Πεντάγωνο
Πάνω από 30 πλοία έχουν βυθίσει οι ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου - Μείωση και στις επιθέσεις με ιρανικά drones
06:28 | 06.03.2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται ως δώρο ποδοσφαιρική μπάλα με πολύτιμους λίθους και την υπογραφή του από τον αρχηγό της Inter Miami CF, Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο
Ντόναλντ Τραμπ: Όταν «τελειώσω» με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα είπε μπροστά στον Λιονέλ Μέσι
«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ' αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», είπε εξάλλου ο Τραμπ απευθυνόμενος στον γιο Κουβανών μεταναστών, Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο
06:28 | 06.03.2026
Πύραυλος εκτοξεύεται στο νότιο Ιράν
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρεις πυραύλους κατευθυνόμενους σε αεροπορική βάση
Στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί
06:25 | 06.03.2026
Να απομακρυνθούν από τα σύνορα προειδοποιεί η Χεζμπολάχ τους κατοίκους του Λιβάνου

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.

06:23 | 06.03.2026
Το Ιράν χτύπησε δυο πολυκατοικίες και ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν

Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.

«Η ιρανική επίθεση στοχοποίησε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην Μανάμα. Δεν υπήρξε απώλεια ζωής», ανέφερε η πηγή μέσω X, αυτή διορθώνοντας προηγούμενη ενημέρωση και διευκρινίζοντας ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά στο ένα από τα ακίνητα.

Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι χτυπήθηκαν δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία στην πόλη με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Χθες Πέμπτη οι αρχές της νησιωτικής χώρας είχαν αναφέρει ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου και κατόπιν ότι τέθηκε υπό έλεγχο.

06:22 | 06.03.2026
Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

06:19 | 06.03.2026
Το Ισραήλ πλήττει «υποδομές του καθεστώτος» του Ιράν στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».

06:18 | 06.03.2026
Καλημέρα από το newsit.gr. Από εδώ θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
146
82
70
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo