Κόσμος

Οι ΗΠΑ καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να προσέχουν όταν πετούν πάνω από την Κεντρική και Νότια Αμερική

H αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας FAA) επικαλείται τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS
Απογείωση αεροσκάφους από το Διεθνές Αεροδρόμιο «King County» στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον
Απογείωση αεροσκάφους από το Διεθνές Αεροδρόμιο «King County» στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον / REUTERS / Φωτογραφία David Ryder

Προειδοποιήσεις προς τις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις πάνω από την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, λόγω πιθανών στρατιωτικών ενεργειών εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής (16.01.2026), ώρα Ελλάδας.

H αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας καλεί τις αεροπορικές εταιρίες να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και από τμήματα της Νότιας Αμερικής, επικαλούμενη τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Η FAA δήλωσε ότι εξέδωσε ειδοποιήσεις για τμήματα του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, όπως και για άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και τμήματα του εναέριου χώρου εντός του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Κόσμος
