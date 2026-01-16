Οι ΗΠΑ καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να προσέχουν όταν πετούν πάνω από την Κεντρική και Νότια Αμερική

Προειδοποιήσεις προς τις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις πάνω από την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, λόγω πιθανών στρατιωτικών ενεργειών εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, το βράδυ της Παρασκευής (16.01.2026), ώρα Ελλάδας.

H αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας καλεί τις αεροπορικές εταιρίες να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και από τμήματα της Νότιας Αμερικής, επικαλούμενη τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Η FAA δήλωσε ότι εξέδωσε ειδοποιήσεις για τμήματα του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, όπως και για άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και τμήματα του εναέριου χώρου εντός του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού.