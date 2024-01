Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) πως το αντιτορπιλικό USS Gravely «κατέρριψε» χθες Τρίτη στις 23:30 (σ.σ. ώρα Σανάα, 22:30 ώρα Ελλάδας) έναν πύραυλο κρουζ «που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας».

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, για τον πύραυλο κρουζ που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν και ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, πολλαπλασίασαν από τα τέλη του 2023 τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εξωθώντας μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με αποτέλεσμα να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές.

Συνεχίζουν να εξαπολύουν πυραύλους και drones, παρά τη σειρά πυραυλικών πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον εγκαταστάσεων, θέσεων και πυραύλων τους.

On Jan. 30, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship cruise missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. The missile was shot down by USS Gravely (DDG 107). There were no injuries or damage reported. pic.twitter.com/Wf1OhwPhhW