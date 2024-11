Οι ΗΠΑ κλείνουν την πρεσβεία στο Κίεβο μετά από πληροφορίες για αεροπορική επίθεση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία, καθώς μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο πόλεμος που έχει κηρύξει η Ρωσία στην Ουκρανία μπαίνει σε νέα φάση. Το πρωί της Τετάρτης (20.11.2024) οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία στο Κίεβο μετά από πληροφορίες για αεροπορική επίθεση.

Οι υπεύθυνοι της πρεσβείας, μετά τις πληροφορίες που έλαβαν, αποφάσισαν να κλείσουν την πρεσβεία στο Κίεβο: «Για προληπτικούς λόγους, η πρεσβεία θα μείνει κλειστή και οι εργαζόμενοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να βρουν άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση συναγερμού για αεροπορική επίθεση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο.

Τo Reuters μετέδωσε πως το Κίεβο έγινε το βράδυ στόχος ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών και τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις.

