Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Οι ΗΠΑ παραμένουν σε κλοιό χιονιά – Αναμένεται νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας

Για πρώτη φορά έπειτα από 153 χρόνια, η εφημερίδα The Boston Globe δεν κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή, καθώς οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την εκτύπωση και τη διανομή της
Το Central Park χιονισμένο
Το Central Park χιονισμένο REUTERS/Jeenah Moon

Πρωτοφανές ήταν το κύμα χιονιά που χτύπησε τις Βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ. Πρόκειται για την χειρότερη χιονοθύελλα που έχει πλήξει την περιοχή τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ προσπαθούν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους μετά την χιονοθύελλα τέρας ωστόσο αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, οδήγησε σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και άφησε εκτεταμένες περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας να πλήξει το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με επιπλέον χιονοπτώσεις και βροχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη δύσκολες συνθήκες.

Παρότι την Τρίτη ο καιρός παρουσίασε πρόσκαιρη βελτίωση και ο ήλιος εμφανίστηκε σε αρκετές περιοχές, η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ένα νέο σύστημα από τις Μεγάλες Λίμνες κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά. Αν και δεν προβλέπεται να είναι εξίσου σφοδρό, ενδέχεται να δυσχεράνει τις προσπάθειες αποχιονισμού.

 

Το πρωί της Τρίτης, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ.

Στη Νέα Υόρκη, όπου τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά για περισσότερους από 900.000 μαθητές, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι δέχθηκε επικρίσεις από γονείς επειδή δεν ανέστειλε τα μαθήματα. Ο ίδιος, σε πιο χαλαρό τόνο, προέτρεψε τους μαθητές να τον «πλημμυρίσουν με χιονόμπαλες». Αντίθετα, τα σχολεία στη Βοστώνη, στο Χάρτφορντ και σε προάστια της Νέας Υόρκης παρέμειναν κλειστά, ενώ η Φιλαδέλφεια συνέχισε με τηλεκπαίδευση.

Εκχιονιστικό καθαρίζει δρόμο στην Νέα Υόρκη
Εκχιονιστικό καθαρίζει δρόμο στην Νέα Υόρκη REUTERS/Jeenah Moon

Η χιονοθύελλα της Δευτέρας άφησε πίσω της πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, ενώ στο Ρόουντ Άιλαντ το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 90 εκατοστά, καταρρίπτοντας ακόμη και το ρεκόρ της ιστορικής κακοκαιρίας του 1978. Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ έμεινε χωρίς ρεύμα για περισσότερους από 100.000 κατοίκους, ενώ συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε τέσσερις πολιτείες αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

 

Για πρώτη φορά έπειτα από 153 χρόνια, η εφημερίδα The Boston Globe δεν κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή, καθώς –όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της– οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την εκτύπωση και τη διανομή.

Πάγωσαν πάντα από τα χιόνια
Πάγωσαν πάντα από τα χιόνια REUTERS/Jeenah Moon

Οι συγκοινωνίες άρχισαν σταδιακά να επανέρχονται από το πρωί της Τρίτης, με περιορισμένο αριθμό ακυρώσεων σε σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Βοστώνης, Νέας Υόρκης και Φιλαδέλφειας.

Συνολικά περίπου 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Βοστώνης, ενώ το αεροδρόμιο T. F. Green Airport στο Ρόουντ Άιλαντ παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ χιονόπτωσης που έφτασε τα 97 εκατοστά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
60
59
46
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον πιλότο που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση Μαδούρο: «Δέχτηκε 4 πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του»
Ο Έρικ Σλόβερ ήταν χειριστής του ελικοπτέρου Chinook και προσέγγισε το βράδυ το συγκρότημα που συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Έρικ Σλόβερ
Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ «Για την κατάσταση του Έθνους» ήταν μαραθώνια, κράτησε μία ώρα και 50 λεπτά σπάζοντας κάθε ρεκόρ - Χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
9
Newsit logo
Newsit logo