Οι ΗΠΑ παραμένουν σε κλοιό χιονιά – Αναμένεται νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας

Πρωτοφανές ήταν το κύμα χιονιά που χτύπησε τις Βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ. Πρόκειται για την χειρότερη χιονοθύελλα που έχει πλήξει την περιοχή τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ προσπαθούν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους μετά την χιονοθύελλα τέρας ωστόσο αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, οδήγησε σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και άφησε εκτεταμένες περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας να πλήξει το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με επιπλέον χιονοπτώσεις και βροχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη δύσκολες συνθήκες.

Παρότι την Τρίτη ο καιρός παρουσίασε πρόσκαιρη βελτίωση και ο ήλιος εμφανίστηκε σε αρκετές περιοχές, η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ένα νέο σύστημα από τις Μεγάλες Λίμνες κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά. Αν και δεν προβλέπεται να είναι εξίσου σφοδρό, ενδέχεται να δυσχεράνει τις προσπάθειες αποχιονισμού.

You can imagine how much snow there is in New York City.



pic.twitter.com/84tChuDSXB — Sunny Elem (@ElemSunny) February 24, 2026

Το πρωί της Τρίτης, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ.

Credit where credit is due



Central Park buried in snow is the most magical thing ever



The rest of the world can only hold every single pint of beer in New York pic.twitter.com/MbaPb2A45q — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 24, 2026

Στη Νέα Υόρκη, όπου τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά για περισσότερους από 900.000 μαθητές, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι δέχθηκε επικρίσεις από γονείς επειδή δεν ανέστειλε τα μαθήματα. Ο ίδιος, σε πιο χαλαρό τόνο, προέτρεψε τους μαθητές να τον «πλημμυρίσουν με χιονόμπαλες». Αντίθετα, τα σχολεία στη Βοστώνη, στο Χάρτφορντ και σε προάστια της Νέας Υόρκης παρέμειναν κλειστά, ενώ η Φιλαδέλφεια συνέχισε με τηλεκπαίδευση.

Η χιονοθύελλα της Δευτέρας άφησε πίσω της πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, ενώ στο Ρόουντ Άιλαντ το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 90 εκατοστά, καταρρίπτοντας ακόμη και το ρεκόρ της ιστορικής κακοκαιρίας του 1978. Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ έμεινε χωρίς ρεύμα για περισσότερους από 100.000 κατοίκους, ενώ συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε τέσσερις πολιτείες αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

I wonder how much snow we wake up to tomorrow

New York City pic.twitter.com/3hvkDTKK1X — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Για πρώτη φορά έπειτα από 153 χρόνια, η εφημερίδα The Boston Globe δεν κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή, καθώς –όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της– οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την εκτύπωση και τη διανομή.

Οι συγκοινωνίες άρχισαν σταδιακά να επανέρχονται από το πρωί της Τρίτης, με περιορισμένο αριθμό ακυρώσεων σε σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Βοστώνης, Νέας Υόρκης και Φιλαδέλφειας.

Συνολικά περίπου 2.200 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Βοστώνης, ενώ το αεροδρόμιο T. F. Green Airport στο Ρόουντ Άιλαντ παρέμεινε κλειστό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ χιονόπτωσης που έφτασε τα 97 εκατοστά.