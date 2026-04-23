Οι ΗΠΑ πιέζουν για συμφωνία με το Ιράν, ενώ συνεχίζεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Εκεχειρία θα ζητήσει ο Λίβανος

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας στις διαπραγματεύσεις που διεξαχθούν σήμερα (23.04.2026) στην Ουάσιγκτον με το Ισραήλ.

«Είναι πιθανό!» ήταν τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post, η οποία ρώτησε για το ενδεχόμενο να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Ιράν τις προσεχείς «36 ως 72 ώρες», δηλαδή ως αύριο Παρασκευή. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, πράξη πολέμου, και οι Φρουροί της Επανάστασης επιτίθενται σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οι προετοιμασίες, πάντως, για τις ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται στο Πακιστάν, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή αντιπροσωπειών ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε συζητήσεις, αλλά πρόσθεσε ότι «η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός και οι απειλές εκ μέρους των ΗΠΑ αποτελούν τα κύρια εμπόδια για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις». Πρόσθεσε επίσης ότι ο κόσμος «βλέπει την ατέλειωτη υποκριτική ρητορική σας».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, παραμένει ακόμα στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή ιρανικής πρότασης, ωστόσο επιμένει στην ανάγκη ενιαίας στάσης από την ιρανική ηγεσία.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η παράταση είναι αορίστου χρόνου και δεν έχει νέα προθεσμία.

Να τερματιστούν πλήρως οι ισραηλινές επιθέσεις

«Βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν. Κατ’ αυτόν σκοπός των μελλοντικών διαπραγματεύσεων είναι «να τερματιστούν πλήρως οι ισραηλινές επιθέσεις» και να υπάρξει «αποχώρηση του Ισραήλ» από το έδαφος της χώρας.

Από την πλευρά του ο Λίβανος να ετοιμάζεται να ζητήσει την παράτασή της εκεχειρίας, που εκπνέει την Κυριακή, στις συνομιλίες που προγραμματίζεται να διεξαχθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον με το Ισραήλ.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την αναστολή από το Ισραήλ των επιχειρήσεων (…) καταστροφής (σ.σ. σπιτιών, άλλων κτιρίων, υποδομών) στις περιοχές όπου έχει παρουσία», δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση. Η Χεζμπολάχ είναι η μεγάλη απούσα των διαπραγματεύσεων, τις οποίες απορρίπτει.

Οι δυο χώρες, που παραμένουν από τυπική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14 Απριλίου, τις πρώτες από το 1993, στο πλαίσιο της προσπάθειας να λάβει τέλος ο πόλεμος στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ στη συνέχεια ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 10 ημερών, στον πόλεμο αυτό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.500 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει να εκτοπιστούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη λιβανική πλευρά.

Όπως και στην πρώτη συνάντηση, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συντονίσει τις συνομιλίες των πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον του Ισραήλ Γιεχιέλ Λέιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ. Εκτός από την πρεσβεύτρια του Λιβάνου, παρών θα είναι επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στον Λίβανο, ο Μισέλ Ίσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αυτή τη φορά σχεδιάζεται να συμμετάσχει επίσης ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι.

Η συνάντηση αναμένεται να γίνει ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για άλλους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς σε ισραηλινές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μόνο ένα εμπόδιο»

Οι δυο χώρες συμφώνησαν, μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ενόψει της αποκατάστασης διαρκούς ειρήνης, σε τόπο και χρόνο που μένει να οριστεί.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέθεσε στον Σιμόν Καράμ, έμπειρο διπλωμάτη, να ηγηθεί αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις αυτές. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με αυτή του Λιβάνου.

«Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση (των σχέσεων) ανάμεσα στις δυο χώρες: η Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση σε «συνεργασία εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας».