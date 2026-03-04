Οι ΗΠΑ βύθισαν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena: Τουλάχιστον 80 οι νεκροί, λέει η Σρι Λάνκα

Αμερικανικό είναι το υποβρύχιο που βύθισε την φρεγάτα του Ιράν στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Πληροφορίες από το skynews αναφέρουν ότι η Σρι Λάνκα αναφέρει ότι από τη βύθιση της φραγάτας τουλάχιστον 80 άνθρωποι είναι νεκροί. Νωρίτερα ο απολογισμός ήταν ένας νεκρός και δεκάδες ακόμη οι τραυματίες – τουλάχιστον 78 -, στους 140 οι αγνοούμενοι, όπως μετέδωσε το BBC, αλλά ο ακριβής αριθμός παραμένει ακόμη άγνωστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ είπε για την επίθεση στη φρεγάτα του Ιράν στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα: «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν νωρίτερα στο Reuters ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε επίθεση που χτύπησε ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα. Ενας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι η επίθεση στη φρεγάτα του Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα εκτελέστηκε από υποβρύχιο του αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα, οι αρχές της Σρι Λάνκα ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, ενώ ανέσυραν αρκετούς νεκρούς από τη θάλασσα.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας επιβεβαίωσε ότι έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί «αρκετές» σοροί, μετά τη βύθιση της φρεγάτας του Ιράν Iris Dena, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη (04.03.2026), λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγές από το ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν στο Reuters ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αγνοούνται, 78 έχουν τραυματιστεί και ένας έχει επιβεβαιωθεί ως νεκρός, έπειτα από επίθεση υποβρυχίου στο πλοίο. Ωστόσο, ο επίσημος εκπρόσωπος του ναυτικού αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα στοιχεία.

«Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι σε σοβαρή κατάσταση. Άλλοι 101 θεωρούνται αγνοούμενοι και το πλοίο έχει βυθιστεί», δήλωσε ανώνυμα στο Reuters πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ένας από τους διακομισθέντες στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Vijitha Herath, ενημέρωσε το κοινοβούλιο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διέσωσαν 32 «βαριά τραυματισμένους» ναύτες, αφού ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όπως ανέφερε, το ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 180 άτομα, και άμεσα κινητοποιήθηκαν πολεμικά σκάφη και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ο αξιωματούχος Dr Anil Jasinghe δήλωσε ότι μόνο ένας από τους 32 τραυματίες που νοσηλεύονται βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επτά άτομα λαμβάνουν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης και τις ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επικεντρώνονται στην ανεύρεση των αγνοουμένων.