Σρι Λάνκα: Υποβρύχιο επιτέθηκε στην ιρανική φρεγάτα «Dena» – Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Η φρεγάτα του Ιράν IRIS Dena που έπλεε στη Σρι Λάνκα δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων, ενώ 78 έχουν τραυματισθεί, όπως είπαν σήμερα (4/3/2026) στο Reuters πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ανασύρθηκαν σοροί από το σημείο.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από φρεγάτα του Ιράν που βυθίστηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού, ενώ πριν λίγο φαίνεται να ανασύρθηκαν σοροί ανθρώπων που πιθανότατα βρίσκονταν στη φρεγάτα την ώρα της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι κάνει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

This ship came to India for IFR 2026 before the USA attacked Iran.



Today, the ship sent a distress signal, and Sri Lanka is legally bound under international conventions to rescue anyone within its maritime Search and Rescue Region.



It was about saving human lives. https://t.co/vZ9taET9dU pic.twitter.com/sc7OshDe9A — EXΛNXC (@exanxc) March 4, 2026

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια αυτού του ναυαγίου.

Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Ένας εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι ανασύρθηκαν σοροί, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, στο πλαίσιο της επιχείρησης διάσωσης του.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών.

Αφού πηγές από τη Σρι Λάνκα απέδωσαν νωρίτερα την βύθιση του πλοίου σε επίθεση υποβρυχίου, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι απορρίπτει τις αναφορές σχετικά με την αιτία του συμβάντος, προσθέτοντας ότι δεν παρατηρήθηκαν άλλα πλοία στην περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας της Σρι Λάνκα δήλωσε επίσης ότι δεν παρατηρήθηκαν αεροσκάφη στην περιοχή όταν το πλοίο, το οποίο είχε περίπου 180 επιβαίνοντες, έστειλε σήμα κινδύνου.

Ο εκπρόσωπος του ναυτικού δήλωσε ότι προτεραιότητα έχει η διάσωση ζωών πριν από τη διεξαγωγή ερευνών.