Οι μισθοφόροι της Τουρκίας στην πτήση για τη Λιβύη! Βίντεο ντοκουμέντο

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο λογαριασμό του στο Twitter ανήρτησε βίντεο με τους μισθοφόρους στρατιώτες.

Φαίνονται οι ισλαμιστές μαχητές που κατάγονται από τη Συρία, τους οποίους έχει μισθώσει η τουρκική κυβέρνηση, σε πτήση με προορισμό τη Λιβύη για να βοηθήσουν τον Σάρατζ στον πόλεμο ενάντια στις δυνάμεις του Χαφτάρ.

Ποιος τράβηξε το συγκεκριμένο βίντεο παραμένει άγνωστο, ωστόσο, κάποιοι από τους στρατιώτες προσπαθούν να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι κάποιος τραβάει πλάνα.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l

— M.LNA (@LNA2019M) January 18, 2020