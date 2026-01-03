Οι πρώτες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του – Με καλυμμένα μάτια και χειροπέδες

Οι πρώτες φωτογραφίες του Νικολά Μαδούρο μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στις επίσημες φωτογραφίες φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, να βρίσκεται στο πλοίο των ΗΠΑ, Iwo Jima, με χειροπέδες στα χέρια του και μάσκα.

Ο Νικολάς Μαδούρο που συνελήφθη μέσα από την κρεβατοκάμαρά του στο Καράκας μαζί με τη σύζυγό του, μεταφέρεται για να διακστεί στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να φτάσει στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο προτού μεταφερθεί σε αεροπλάνο του FBI καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές στο ABC News.

FOTO OFICIAL DE MADURO TRAS SER CAPTURADO.



Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι παρακολούθησε ζωντανά την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο από δωμάτιο του θερέτρου του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, παρουσία ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον Μαδούρο μία εβδομάδα νωρίτερα, καλώντας τον να παραδοθεί. «Του μίλησα ο ίδιος και του είπα ότι πρέπει να σταματήσει και να παραδοθεί», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Μαδούρο αρνήθηκε να το πράξει.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ακόμη ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις τόσο σε βάρος του Μαδούρο όσο και της συζύγου του στη Νέα Υόρκη.

Το μέλλον της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένει αβέβαιο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζουν πλέον τα επόμενα βήματα για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επανέλαβε ότι ο Μαδούρο εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος ηγέτης της χώρας και ζήτησε την άμεση επιστροφή του.