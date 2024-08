ΟΗΕ: 9 στους 10 Ουκρανούς αιχμαλώτους στη Ρωσία έχουν υποστεί βασανιστήρια

«Επί 20 χρόνια επισκέπτομαι φυλακισμένους για λογαριασμό του ΟΗΕ. Τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου στη Ρωσία, είναι τα χειρότερα που έχω δει στην καριέρα μου», δήλωσε η επικεφαλής της Αποστολής του ΟΗΕ για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κίεβο, Ντανιέλ Μπελ.

Η κυρία Μπελ, σε συνέντευξή της στο ολλανδικό τηλεοπτικό κανάλι NOS, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ένα ποσοστό γύρω στο 95% των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου στη Ρωσία υποβάλλονται σε βασανιστήρια.

«Τους χτυπούν με μεταλλικά ραβδιά και γκλομπ, τους βασανίζουν με ηλεκτροσόκ… Τα βασανιστήρια είναι ευρέως διαδεδομένα και συστημικά», ανέφερε η Μπελ, διευκρινίζοντας ότι τα βασανιστήρια ξεκινούν από την πρώτη κιόλας ανάκριση.

Η επικεφαλής της Αποστολής του ΟΗΕ δήλωσε ότι βασίστηκε σε αναφορές Ουκρανών αιχμαλώτων με τους οποίους μπόρεσε να μιλήσει.

Από τις αρχές Ιουνίου, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπήρχαν σχεδόν 6.500 χιλιάδες Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου στη Ρωσία και περίπου 1.400 Ρώσοι σε αιχμαλωσία στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δεν κατονόμασε την πηγή των πληροφοριών. Είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές η αξιοπιστία των στοιχείων υπό συνθήκες πολέμου.

