Δικαστές του ΟΗΕ καταδίκασαν σήμερα δύο Σέρβους πρώην αρχικατασκόπους που εργάστηκαν για τον τέως πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς σε κάθειρξη 15 ετών, ενισχύοντας την αρχική καταδίκη τους στην τελευταία υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης που χρονολογείτο από την εποχή των πολέμων στα Βαλκάνια.

Οι δικαστές του εφετείου έκριναν πως ο Γιόβιτσα Στάνισιτς, πρώην επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ασφάλειας της Σερβίας, και ο υφιστάμενός του Φράνκο “Φρένκι” Σιμάτοβιτς ήταν υπεύθυνοι για εγκλήματα σε διάφορες περιοχές της Βοσνίας και της Κροατίας λόγω του ρόλου τους στη χρηματοδότηση και εκπαίδευση Σέρβων παραστρατιωτικών κατά τη διάρκεια της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας στα χρόνια του 1990.

Οι δύο αρχικατάσκοποι “συμμερίζονταν την πρόθεση να προωθηθεί το κοινό εγκληματικό σχέδιο για τη μόνιμη και διά της βίας απομάκρυνση της πλειονότητας των μη Σέρβων κατοίκων από μεγάλες περιοχές της Κροατίας και της Βοσνίας”, ανέφερε η πρόεδρος του δικαστηρίου Γκρατσιέλα Γκάτι Σαντάνα, στην απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Στάνισιτς και ο Σιμάτοβιτς είχαν καταδικαστεί αρχικά το 2021 για λιγότερες κατηγορίες που περιελάμβαναν βοήθεια και υπόθαλψη εγκλημάτων σε μία πόλη της Βοσνίας, όμως οι εισαγγελείς άσκησαν έφεση ώστε να περιληφθούν περισσότεροι δήμοι.

Τώρα δεν τους μένει κανένας άλλος νομικός τρόπος για να εφεσιβάλουν τη σημερινή απόφαση, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η πρώτη φορά που Σέρβοι κρατικοί αξιωματούχοι καταδικάζονται οριστικά για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Βοσνία στη διάρκεια του πολέμου του 1992-95.

“Είναι η μοναδική απόφαση που έχουμε με αξιωματούχους από το Βελιγράδι που καταδικάστηκαν ως τμήμα μιας κοινής εγκληματικής επιχείρησης”, η οποία διέπραξε εγκλήματα στη Βοσνία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας του ΟΗΕ Σερζ Μπράμερτζ αναφερόμενος στη δικαστική απόφαση.

A UN court sentenced two of late Serbian president Slobodan Milosevic’s spy chiefs to 15 years in jail on appeal Wednesday in the last major Hague war crimes trial from the 1990s Bosnian conflict.https://t.co/dGnBVoY7vx