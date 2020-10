ΟΗΕ: Κορονοϊός και κλιματική αλλαγή μετατρέπουν τον πλανήτη σε μία “μη κατοικήσιμη κόλαση”

Η αύξηση των καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή καθώς και η πανδημία του κορονοϊού αποδεικνύουν ότι οι πολιτικοί ηγέτες αποτυγχάνουν να σταματήσουν τη μετατροπή του πλανήτη σε “μια μη κατοικήσιμη κόλαση” για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό κατήγγειλε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των καταστροφών που έχουν σημειωθεί στον πλανήτη και οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα σχεδόν διπλασιάστηκε. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση του ΟΗΕ ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, έφτασε τις 6.681 έναντι 3.656 που ήταν από το 1980 ως το 1999.

«Είμαστε σκόπιμα καταστροφικοί. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να καταλήξω» βλέποντας τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να καθυστερούν, σχολίασε η Μάμι Μιζουτόρι, της Διεθνούς Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNSDIR).

«Η covid-19 δεν είναι παρά η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι οι πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες δεν έχουν κατανοήσει τον κόσμο γύρω τους», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκαν σχεδόν 7.350 μεγάλες φυσικές καταστροφές, περιλαμβανομένων τσουνάμι και σεισμών, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε 1,2 εκατομμύριο ανθρώπους και επηρέασαν άλλα 4,2 δισεκατομμύρια. Προκάλεσαν οικονομικές απώλειες σχεδόν 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό των προηγούμενων δύο δεκαετιών.

Οι πλημμύρες ο αριθμός των οποίων διπλασιάστηκε και οι καταιγίδες ήταν οι πιο συχνές φυσικές καταστροφές των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ την επόμενη δεκαετία ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι οι καύσωνες.

«Η covid-91 πραγματικά ευαισθητοποίησε τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη για τους κινδύνους που μας περιβάλουν. Μπόρεσαν να δουν ότι αν η covid-19 είναι τόσο φοβερή, η κλιματική έκτακτη ανάγκη μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη”, τόνισε η Μιζουτόρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Χωρίς πράσινη ανάκαμψη, απλώς θα αυξήσουμε την κλιματική έκτακτη ανάγκη», προειδοποίησε.

Στον κοινό τους πρόλογο στην έκθεση του ΟΗΕ η Μιζουτόρι και η Ντεμπαράτι Γκούχα- Σάπιρ του Centre for Research on the Epidemiology of Disasters επισημαίνουν ότι παρά ταύτα μπόρεσαν να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές λόγω της προετοιμασίας των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Οι χώρες έχουν καταγράψει μεγάλες προόδους στην απομάκρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων σε ασφαλή μέρη και στη μείωση του αριθμού των θυμάτων από τις πλημμύρες και τους κυκλώνες, ακόμη και στην Ινδία και το Μπανγκλαντές.

Όμως οι πιθανότητες «εξακολουθούν να είναι εναντίον τους, κυρίως καθώς τα βιομηχανικά κράτη αποτυγχάνουν παταγωδώς να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου», επεσήμαναν.

«Σχεδόν όλα τα κράτη» δεν κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες για να αποφύγουν ένα κύμα θανάτων και μολύνσεων από την πανδημία του κορονοϊού, παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών του ΟΗΕ, πρόσθεσαν.

Η Γκούχα- Σάπιρ προειδοποίησε ότι αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθήσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα 20 χρόνια, «το μέλλον της ανθρωπότητας μοιάζει πολύ ζοφερό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ