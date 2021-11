Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η επέμβαση τοποθέτησης των τριών στεντ πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και ο Παναγιώτατος αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα (4/11) το απόγευμα.

Η επέμβαση για την τοποθέτηση των τριών στεντ κρίθηκε μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Από το περιβάλλον του λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ήταν ένα πρόβλημα που το γνώριζε και το στεντ θα έμπαινε κάποια στιγμή.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος ήταν μια ευκαιρία για τον Οικουμενικό Πατριάρχη τώρα που βρίσκονταν στην Νέα Υόρκη με τα καλύτερα νοσοκομεία να αντιμετωπιστεί εδώ αυτό το πρόβλημα.

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew successfully underwent stent placement at Mount Sinai Hospital this afternoon. He is expected to be released tomorrow.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε πολύ καλή διάθεση και ενδεικτικό της γενικότερα καλής κατάστασης της υγείας του είναι ότι το πρόγραμμα του έγινε κανονικά. Το πρωί της Τετάρτης (3/11) συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή με τον νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, με τον οποίο συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με το Δημαρχείο ενώ μεταξύ άλλων συζήτησαν και το θέμα των φυλετικών και των κοινωνικών διακρίσεων.

This morning, with great joy we welcomed to the Archdiocese our friend: the newly-elected mayor @ericadamsfornyc, accompanied by NYS senator @agounardes. His All-Holinesses Ecumenical Patriarch Bartholomew congratulated the mayor-elect, wishing him much success in the work ahead. pic.twitter.com/JLr3z2pBs3