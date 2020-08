Νέα πολεμική δήλωση από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά δια στόματος Φουάτ Οκτάι. “Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Αν αυτό δεν είναι λόγος πολέμου, τότε τι είναι;”, είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας.

#BREAKING 'If Athens' attempt to expand its territorial waters isn't a cause of war, then what is?' asks Turkish vice president