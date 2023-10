Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε το δικό του σχόλιο στο Twitter, μετά την αποκάλυψη ότι αποκεφαλίστηκε η 22χρονη γερμανο-ισραηλινή Shani Louk, η οποία ήταν στο μουσικό φεστιβάλ του θανάτου, στο Ισραήλ.

«Τα νέα για το θάνατο της Shani Louk είναι τρομερά. Όπως πολλοί άλλοι, δολοφονήθηκε σκληρά και αυτό δείχνει τη βαρβαρότητα πίσω από την επίθεση της Χαμάς – που πρέπει να λογοδοτήσει» γράφει ο κύριος Σολτς.

Και καταλήγει: «Αυτό είναι τρόμος και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί».

The news of Shani Louk’s death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack – who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself.