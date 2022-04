Η Ολένα Ζελένσκι περιέγραψε τις πρώτες μέρες του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξή της στη Vogue. Η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου αναφέρθηκε επίσης στο πώς εξήγησε στα δύο παιδιά που έχουν με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι τα όσα συμβαίνουν μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους.

«Θυμάμαι πολύ καλά το ξεκίνημα. Ήταν μια κανονική ημέρα, τα παιδιά επέστρεψαν από το σχολείο, οι γνωστές δουλειές στο σπίτι, η προετοιμασία για την επόμενη σχολική μέρα. Νιώθαμε μια ένταση. Υπήρχαν πολλές συζητήσεις παντού, για μια πιθανή εισβολή. Όμως μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήταν αδύνατο να πιστέψουμε πως αυτό θα συνέβαινε… τον 21ο αώνα; Στο σύγχρονο κόσμο;» αναφέρει η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, μιλώντας στην Vogue.

Και πρόσθεσε: « Ξύπνησα μεταξύ 4 και 5 το πρωί, εξαιτίας ενός κρότου. Δεν συνειδητοποίησα αμέσως πως επρόκειτο για έκρηξη. Δεν κατάλαβα τι θα μπορούσε να είναι. Ο σύζυγός μου δεν ήταν στο κρεβάτι. Όμως όταν ξύπνησα, τον είδα ήδη ντυμένο με κοστούμι όπως συνήθως (αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα τον έβλεπα με κοστούμι και λευκό πουκάμισο-από εκείνη την ώρα ξεκίνησε να ντύνεται στρατιωτικά). “Ξεκίνησε”. Αυτό ήταν το μόνο που είπε».

«Δεν θα έλεγα πως υπήρχε πανικός. Σύγχυση ίσως. “Τι θα κάνουμε με τα παιδιά”. “Περίμενε”, μου είπε. “Θα σε ενημερώσω. Σε κάθε περίπτωση μάζεψε τα απαραίτητα και όλα τα έγγραφα”. Και έφυγε από το σπίτι» σημειώνει η Ολένα Ζελένσκι.

Αναφερόμενη στο πώς μιλάει στα παιδιά της – 9 και 17 ετών – για τον πόλεμο, η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας σημειώνει ότι δεν μπορεί να τους κρύψει τίποτα και η καλύτερη στρατηγική είναι η αλήθεια. «Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσεις κάτι στα παιδιά. Βλέπουν τα πάντα, όπως κάθε παιδί στην Ουκρανία. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα παιδιά, είναι όμως πολύ τίμια και ειλικρινή. Δεν μπορείς να τους κρύψεις τίποτα. Η καλύτερη στρατηγική είναι η αλήθεια. Έτσι συζητήσαμε τα πάντα με την κόρη μου και τον γιο μου. Προσπάθησα να απαντήσω τις ερωτήσεις τους. Μιλάμε πολύ, γιατί το να λέμε όσα μας πληγώνουν, το να μην μένουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, είναι η καλύτερη ψυχολογική μέθοδος. Λειτουργεί» σημειώνει.

