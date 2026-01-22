Όλη η αλήθεια για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που είναι μόνο στο μυαλό του Τραμπ: Χρυσός Θόλος και ορυκτά

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα «πλαίσιο συμφωνίας» σχετικά με τη Γροιλανδία προκάλεσε σύγχυση, αντιδράσεις και έντονο παρασκήνιο σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια νέα βάση συνεννόησης, διπλωμάτες και αναλυτές επιμένουν πως, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ακόμη καμία συγκεκριμένη συμφωνία – παρά μόνο μια αναδίπλωση μπροστά στις ισχυρές ευρωπαϊκές αντιδράσεις.

Όπως σημειώνει η δημοσιογράφος Γιάλντα Χακίμ του Skynews, η οποία καλύπτει τις εξελίξεις από το Νταβός, «κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία» του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Εκείνο όμως που ήταν ξεκάθαρο, όπως τόνισε, ήταν ότι ο Τραμπ προχώρησε σε μια θεαματική κωλοτούμπα.

«Αυτό που είδαμε ήταν μια στροφή 180 μοιρών, μια καθαρή υποχώρηση του προέδρου Τραμπ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από την ενότητα και τη σκληρή στάση των Ευρωπαίων. «Ίσως ο Τραμπ να μην περίμενε τόσο έντονη και συντονισμένη αντίδραση».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε χθες (21.01.2026) ανακούφιση στην Ευρώπη και τις αγορές παίρνοντας πίσω τους δασμούς που είχε ανακοινώσει πως θα επιβάλει σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από 1ης Φεβρουαρίου, λέγοντας πως υπάρχει κάποια συμφωνία στα σκαριά.

Όπως έκανε γνωστό, υπάρχει ένα «πλαίσιο συμφωνίας» που επιτεύχθηκε σχετικά με το νησί. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Truth Social αργά χθες το βράδυ ανέφερε πως είχε μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και «έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία».

«Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, αφορά ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή», έγραψε ο Τραμπ. «Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτό, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Τι θα περιλαμβάνει η «για πάντα» συμφωνία για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την ανάρτησή του ότι θα δημοσιοποιήσει σύντομα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε η συμφωνία αν παραχωρεί την κυριότητα της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, λέγοντας πως «είναι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Είναι η απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία και νομίζω ότι θέτει τους πάντες σε μια πραγματικά καλή θέση», είπε προσθέτοντας ότι θα διαρκέσει για ένα «απεριόριστο» χρονικό διάστημα.

Κατά το Axios, το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας της Δανίας επί της Γροιλανδίας.

Οι New York Times ανέφεραν από την πλευρά τους ότι κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματικοί από τα κράτη του ΝΑΤΟ συζήτησαν την Τετάρτη (21.01.2026) την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο μικρών τμημάτων γης στη Γροιλανδία, αν και η αμερικανική εφημερίδα σημείωσε ότι δεν είναι γνωστό εάν αυτή η ιδέα περιλαμβάνεται όντως στο πλαίσιο.

Μιλώντας λίγο αργότερα στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε μιλήσει απευθείας με αξιωματούχους στη Δανία σχετικά με τις «αντιλήψεις του για το σχέδιο» αλλά υπέθεσε ότι ο Ρούτε είχε ενημερώσει την άλλη πλευρά.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο συμφωνίας, ανέφερε πως πρόκειται για μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους (τους Ευρωπαίους)», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «είναι λίγο περίπλοκη».

Αποκάλυψε πάντως ότι οι ΗΠΑ θα «εμπλέκονται» στα ορυκτά δικαιώματα της Γροιλανδίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ρόλο τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» – σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας – όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία. «Θα συμμετάσχουν στον Χρυσό Θόλο και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό θα διαρκέσει η συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Για πάντα».

Από την πλευρά του ο Ρούτε, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες δεν συζήτησαν εάν η Γροιλανδία θα παραμείνει υπό δανικό έλεγχο στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αντίθετα, είπε, το επίκεντρο της συζήτησής τους ήταν η διασφάλιση της προστασίας της περιοχής της Αρκτικής από το ΝΑΤΟ, η παραγωγή ενέργειας και η αντιπυραυλική άμυνα.

Τρεις κωλοτούμπες σε μία μέρα

Η ημέρα στο Νταβός αποδείχθηκε χαοτική ακόμη και για τα δεδομένα του Τραμπ, σχολιάζει ο ανταποκριτής του Skynews Μαρκ Στόουν. Μέσα σε λίγες ώρες, υπαναχώρησε από την έμμεση απειλή στρατιωτικής δράσης, στη συνέχεια από την απειλή επιβολής δασμών και τέλος από την επιμονή του ότι πρέπει να αποκτήσει την κυριαρχία της Γροιλανδίας.

Φαίνεται πως συνειδητοποίησε ότι το σχέδιό του είναι ανεφάρμοστο και, όπως λένε ανοιχτά διπλωμάτες, «παράλογο».

Στο Νταβός, για πρώτη φορά εδώ και καιρό, η Ευρώπη εμφανίστηκε ενωμένη και αποφασιστική. Και όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Παρότι το επιτελείο Τραμπ θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα ως ακόμη ένα παράδειγμα της περίφημης «τέχνης της συμφωνίας», διπλωματικές πηγές απορρίπτουν αυτό το αφήγημα. «Πρόκειται για μισό θέαμα και μισή ανικανότητα», σχολιάζουν, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις προκαλούν σοβαρή και διαρκή ζημιά στη διατλαντική σχέση.

Η επόμενη μέρα για τη Γροιλανδία

Στην πράξη, το θέμα έχει επιστρέψει στο σημείο όπου βρισκόταν και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν Δανία και Γροιλανδία συμφώνησαν με την αμερικανική πλευρά στη δημιουργία μιας «ομάδας εργασίας». Στόχος της είναι να αναζητηθεί μια λύση που θα απαντά στις ανησυχίες ασφαλείας των ΗΠΑ χωρίς να τίθεται θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Το μόνο συγκεκριμένο βήμα του Τραμπ ήταν να αποδεχτεί ποιοι θα συμμετέχουν από αμερικανικής πλευράς σε αυτή την ομάδα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι μια ενδιάμεση λύση, παρόμοια με το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο: αμερικανικές βάσεις σε ακατοίκητες περιοχές της Γροιλανδίας, μέσω μίσθωσης ή αγοράς, χωρίς αλλαγή στο καθεστώς κυριαρχίας του νησιού.

Η προσφορά 1 εκατ. δολαρίων σε κάθε κάτοικο

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταβάλει σε κάθε έναν από τους περίπου 57.000 κατοίκους της Γροιλανδίας 1 εκατομμύριο δολάρια για να διευκολύνει την απόκτηση της περιοχής.

Η πρόταση θα έχει εκτιμώμενο συνολικό κόστος 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων.