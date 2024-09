Ολλανδία: Ένας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε δεύτερο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τη νύχτα της Πέμπτης (19.9.24), όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Για την επίθεση με μαχαίρι στην Ολλανδία, συνελήφθη ύποπτος, και αυτός σοβαρά τραυματισμένος, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η αστυνομία περιορίστηκε να αναφέρει πως η έρευνα που διενεργεί βρίσκεται σε εξέλιξη και κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν.

