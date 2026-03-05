Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία στο πλευρό της Κύπρου: Στέλνουν φρεγάτες και ναυτικές δυνάμεις

Στο πλευρό της Κύπρου στέκεται και η Ισπανία, που μετά την Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία στέλνει και αυτή φρεγάτα στη μεγαλόνησο που απειλείται από τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, η Ισπανία αποφάσισε να στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην περιοχή. Το πολεμικό πλοίο θα επιχειρήσει στην περιοχή μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και μονάδες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με μοναδική αποστολή την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, η Ισπανία εξετάζει διάφορες επιλογές στρατιωτικής υποστήριξης, όπως την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων, μονάδας αντιμετώπισης drones, ραντάρ ή φρεγάτας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην προστασία από πιθανές νέες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι «άλλο είναι μια επιθετική αποστολή και άλλο μια αποστολή άμυνας», τονίζοντας ότι «η Ισπανία θα είναι πάντα με την ΕΕ, υπερασπιζόμενη τις βασικές αρχές της ειρήνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κύπρος, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει υποστήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους της.

Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν ναυτική δύναμη στην περιοχή

Την πρόθεση της Ιταλίας να αποστείλει ναυτική δύναμη στην Κύπρο αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου» σημείωσε.