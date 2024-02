Ολλανδία: Κατέρρευσε γέφυρα υπό κατασκευή, τουλάχιστον 2 νεκροί

Μια γέφυρα κατέρρευσε στην Ολλανδία, με τουλάχιστον 2 ανθρώπους να σκοτώνονται και άλλους 2 να τραυματίζονται.

Οι αρχές της Ολλανδίας ανέφεραν πως «σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν».

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ένα κανάλι του Λόχεμ.

Μια δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας De Stentor, που ήταν παρούσα στο σημείο, είπε ότι οι εργάτες σήκωναν τα τόξα της γέφυρας όταν η κατασκευή κατέρρευσε. «Ξαφνικά, ακούστηκε ένας τεράστιος θόρυβος. Ολόκληρο το τόξο άρχισε να πάλλεται. Μετά, έπεσε. Είδαμε δύο εργάτες να πέφτουν», είπε.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας της Ολλανδίας, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ANP, τμήματα της γέφυρας έπεσαν πάνω σε δύο άτομα. Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο και ασθενοφόρα να καταφθάνουν στην περιοχή.

