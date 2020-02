Τρόμος επικράτησε στην Ολλανδία μετά από επιστολές που εξερράγησαν σε δύο κτίρια. Δεν υπήρξαν τραυματίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, δύο παγιδευμένες επιστολές εξερράγησαν στο γραφείο αλληλογραφίας εταιρείας σε κτίριο στο Άμστερνταμ και σε μια εταιρεία διανομής αλληλογραφίας στην ολλανδική πόλη Κερκράντε νωρίς σήμερα το πρωί της Τετάρτης. , ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν τραυματίες από τις δύο εκρήξεις.

Η ολλανδική αστυνομία ερευνά ένα κύμα επιθέσεων με παγιδευμένες επιστολές από τις 3 Ιανουαρίου οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποστέλλονται από το ίδιο πρόσωπο.

Στόχοι έχουν γίνει ένα ξενοδοχείο, ένα βενζινάδικο, ένας κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ένας κτηματομεσίτης και μια εισπρακτική εταιρεία.

Δεν είναι γνωστό αν οι σημερινές εκρήξεις του σχετίζονται με τις επιστολές που στάλθηκαν τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, η εταιρεία στο Άμστερνταμ που έγινε σήμερα στόχος είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα.

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP