Ολυμπιακοί αγώνες 2024: Συναγερμός για βόμβα κοντά στο Stade de France

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή που βρίσκεται το Stade de France, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο, κοντά στο στάδιο όπου σήμερα (2/8/24) ξεκίνησαν τα αθλήματα του στίβου, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την SUN ο συναγερμός για βόμβα στο Stade de France σήμανε όταν αστυνομικοί, εντόπισαν κάποιο ύποπτο αντικείμενο και αμέσως κλήθηκε ομάδα που ειδικεύεται σε τέτοια περιστατικά. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, το σημείο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο -στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου- παραμένει αποκλεισμένο.

