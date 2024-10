Ομολογία Πούτιν: Δικό μας θέμα αν θα χρησιμοποιήσουμε Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Ουκρανία

Ο Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν απάντησε χθες (24.10.2024) σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των BRICS στη Ρωσία, σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και την πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων από την Βόρεια Κορέα.

Ο Ρώσος ηγέτης παραδέχτηκε ανοιχτά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων από την Βόρεια Κορέα στην χώρα του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση αν νομίζει πως ο πόλεμος μπορεί να γίνει κάποιου είδους παγωμένη σύγκρουση όπως στην Κορέα ή στην Κύπρο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε: «Οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι υπέρ της Ρωσίας, μιλάω ωμά, χωρίς οποιονδήποτε δισταγμό, και θα πρέπει να προχωρήσει με βάση τις πραγματικότητες που διαμορφώνονται στο πεδίο της μάχης».

Maksim Bogodvid/BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS

«Δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση εδώ, δεν θα υπάρξουν ανταλλαγές. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτούς τους συμβιβασμούς, είμαστε λογικοί. Αλλά δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει δύο φορές ρωσικές πρωτοβουλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ακόμη πως είναι δουλειά της Ρωσίας αν θα αποφασίσει ή όχι να χρησιμοποιήσει Βορειοκορεάτες στρατιώτες και είπε πως αν η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τότε η Μόσχα θα κάνει ό,τι θέλει προκειμένου να διασφαλίσει τη δική της ασφάλεια.

Maksim Bogodvid/BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την Τετάρτη πως έχουν δει στοιχεία που αποδεικνύουν πως η Βόρεια Κορέα έχει στείλει 3.000 στρατιώτες στη Ρωσία για να αναπτυχθούν ενδεχομένως στην Ουκρανία, μια κίνηση την οποία η Δύση θεωρεί πως αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Όταν πρέπει να αποφασίσουμε κάτι, θα αποφασίσουμε… αλλά είναι κυριαρχική απόφασή μας αν θα το εφαρμόσουμε, αν δεν το εφαρμόσουμε, αν το χρειαζόμαστε», είπε ο Πούτιν στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

«Η Δύση έχει πει κατ΄επανάληψη πως εξαρτάται από την Ουκρανία πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της με ή χωρίς το ΝΑΤΟ. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούν τη ματαιότητα μιας τέτοιας προσέγγισης στις σχέσεις με τη Ρωσία, τόσο καλύτερα θα είναι για τον καθένα, και ίσως, πάνω απ΄όλα, για τους ίδιους», είπε ο Πούτιν.

