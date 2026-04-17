Όρεγκον: Ανάλυση DNA έλυσε μυστήριο με εξαφάνιση οικογένειας πριν από 68 χρόνια

Μυστήριο που κρατούσε από το 1958 λύθηκε χάρη στην ανάλυση DNA. Ο λόγος είναι για μία οικογένεια που αγνοείτο για σχεδόν επτά δεκαετίες στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Ανάλυση DNA έδειξε ότι τα λείψανα που βρέθηκαν σε αυτοκίνητο στον ποταμό Columbia, ανήκουν σε μέλη οικογένειας από το Όρεγκον, η οποία είχε εξαφανιστεί το 1958, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδρομής.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας ταυτοποίησε τους γονείς Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν και την κόρη τους Μπάρμπι, από λείψανα που εντοπίστηκαν στο ποτάμι μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι ολοκλήρωσε την έρευνά του και δεν βρέθηκε καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η οικογένεια εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1958.

Τα σώματα δύο εκ των παιδιών της οικογένειας βρέθηκαν μήνες μετά την εξαφάνιση, όμως τα υπόλοιπα μέλη δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Η αναζήτηση της οικογένειας Μάρτιν είχε πάρει τεράστια έκταση και οδήγησε κάποιους σε εικασίες για πιθανή εγκληματική ενέργεια, ενώ είχε προσφερθεί και αμοιβή 1.000 δολαρίων σε όποιον θα παρείχε πληροφορίες για την οικογένεια.

Το 2025, δύτης εντόπισε ανθρώπινα λείψανα τα οποία παραδόθηκαν τελικά στο γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας.

Authorities identified the remains of 3 members of an Oregon family who disappeared more than six decades ago.



The Oregon State Medical Examiner confirmed the remains of Kenneth, Barbara, and their daughter Barbara “Barbie” Martin through DNA analysis: https://t.co/w6R9m3m5v5 pic.twitter.com/pX68TPcCWR — KATU News (@KATUNews) April 17, 2026

Οι επιστήμονες παρήγαγαν δείγματα DNA από τα λείψανα και δημιούργησαν ένα γενετικό προφίλ, το οποίο συγκρίθηκε με συγγενείς της οικογένειας Μάρτιν, επιτρέποντας την ταυτοποίηση, σύμφωνα με τις αρχές.