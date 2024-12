Οργή στην Ρωσία για τη δολοφονία του Αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ – Υπόσχεται αντίποινα στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους θα «τιμωρήσει» με αντίποινα την Ουκρανία, η οποία ανέλαβε χθες (17.12.2024) την ευθύνη για τον θάνατο του Ρώσου Αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του Ίλια Πολικάρποφ, από έκρηξη «παγιδευμένου» σκούτερ, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε ως «δειλή τρομοκρατική ενέργεια».

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι σκότωσαν τον Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας στη Ρωσία, επειδή ήταν υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, αφού είχε εγκρίνει την χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων από τα ρωσικά στρατεύματα.

Και ενώ σε παρόμοιες περιπτώσεις οι ρωσικές αρχές τηρούσαν «σιγή ιχθύος», ωστόσο σήμερα (18.12.2024) οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας ανακοίνωσαν την σύλληψη ενός 29χρονου Ουζμπέκου ως ύποπτο για την βομβιστική επίθεση που κόστισε την ζωή του Ρώσου Αντιστράτηγου και του υπασπιστή του.

Σε βίντεο που κατέγραψε την ομολογία του και αναρτήθηκε στη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, που είναι γνωστό ότι έχει πηγές στους κύκλους των ρωσικών δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο ύποπτος εμφανίζεται μέσα σε ένα φορτηγάκι να περιγράφει τις πράξεις του. Δεν είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες έγινε η ομολογία του και το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να διακριβώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

The FSB has published footage of the interrogation of an Uzbek citizen who perpetrated a terrorist attack that killed General Kirillov.



“I came to Moscow on a mission for the Ukrainian special services. I arrived, bought a scooter and a few months later the materials for the… https://t.co/zIndJitSDV pic.twitter.com/6Rs0lpXTpR