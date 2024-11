Οργή τουρκικού ΥΠΕΞ σε Κομισιόν επειδή δημοσίευσε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη δημοσίευση ενός χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) της Ελλάδας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωση σχετικά με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαρακτηρίζει τους χάρτες του εν λόγω σχεδιασμού άκυρους και άνευ νομικής ισχύος. Ο ΘΧΣ αφορά την αποτύπωση των χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές των κρατών μελών και τις επιτρεπόμενες η απαγορευμένες δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού της Ε.Ε. για τις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ως εξής:

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαβιβάζει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις στα αρμόδια μέρη και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο είναι άκυροι για την Τουρκία και δεν τίθεται θέμα να δημιουργήσουν πρακτικό ή νομικό αποτέλεσμα.

«Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας με αυτόν τον σχεδιασμό. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εκφράζει άποψη για θαλάσσιες διαφορές μεταξύ κυρίαρχων κρατών. Η εμπλοκή της ΕΕ σε τέτοιες πρωτοβουλίες καθιστά πιο δύσκολη την επίλυση αυτών των διαφορών.

«Οι μονομερείς ενέργειες σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι απαράδεκτες. Τέτοιες μονομερείς προσπάθειες θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στα αλληλένδετα ζητήματα του Αιγαίου. Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και περιεκτική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας».

