Oscars 2018: Όλη η λίστα των νικητών

Χωρίς εκπλήξεις αλλά δίκαια ήταν τα φετεινά βραβεία Όσκαρ αφού όλοι οι βραβευθέντες ήταν αυτό που λέμε φαβορί αλλά ήταν και σωστά νικητές. Η βραδιά μπορεί να κύλησε βαρετά, για όσους από εμάς τα παρακολουθούμε ανελλειπώς, αλλά τα μέλη της Ακαδημίας ψήφισαν όπως περιμέναμε.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα βραβεία Όσκαρ :

Καλύτερης Ταινίας: Η Μορφή του Νερού του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Σκηνοθεσίας: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για τη Μορφή του Νερού.

Α’ Ανδρικού Ρόλου: Γκάρι Όλντμαν για το H Πιο Σκοτεινή Ώρα.

A’ Γυναικείου Ρόλου: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Β’ Γυναικείου Ρόλου: Άλισον Τζάνεϊ για το Εγώ, η Τόνια.

Β’ Ανδρικού Ρόλου: Σαμ Ρόκγουελ για τις Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι.

Πρωτότυπου Σεναρίου: Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!.

Διασκευασμένου Σεναρίου: Τζέιμς Άιβορι για το Να Με Φωνάζεις Με το Όνομά Σου.

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Icarus των Μπράιαν Φόγκελ και Νταν Κόγκαν, παραγωγή Netflix.

Ξενόγλωσσης Ταινίας: Μια Φανταστική Γυναίκα του Σεμπάστιαν Λέλιο.

Καλύτερου Τραγουδιού: «Remember Me» των Κρίστεν Αντερσον-Λόπεζ και Ρόμπερτ Λόπεζ από την ταινία Coco.

Καλύτερης Φωτογραφίας: Ρότζερ Ντίκινς, για το Blade Runner 2049.

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Coco.

Καλύτερης Μουσικής: Αλεξάντρ Ντεσπλά για τη Μορφή του Νερού.

Καλύτερου Μοντάζ: Λι Σμιθ για τη Δουνκέρκη.

Καλύτερων Οπτικά Εφέ: Τζον Νέλσον, Γκερντ Νέφζερ, Πολ Λάμπερτ, Ρίτσαρντ Ρ. Χούβερ στο Blade Runner 2049.

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Heaven Is a Traffic Jam on the 405, του Φρανκ Στίφελ.

Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας: The Silent Child των Κρις Όβερτον και Ρέιτσελ Σέντον.

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: Πολ Ντέναμ Όστερμπερι, Σέιν Βιό, Τζέφρι Α. Μέλβιν για τη Μορφή του Νερού.

Κοστουμιών: Μαρκ Μπρίτζες για την Αόρατη Κλωστή.

Μοντάζ Ήχου: Ρίτσαρντ Κινγκ, Αλεξ Γκίμπσον για τη Δουνκέρκη.

Μιξάζ Ηχου: Γκρεγκ Λάντακερ, Γκάρι Α. Ρίζο, Μαρκ Γουάινγκαρτεν για τη Δουνκέρκη.

Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Καζουχίρο Τσούτζι, Ντέιβιντ Μαλινόφσκ, Λούσι Σίμπικ για την Πιο Σκοτεινή Ωρα.

Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Dear Basketball, των Κόμπι Μπράιαντ και Γκλεν Κιν.