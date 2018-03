Oscars 2018: Η θλιμμένη αφιέρωση από τη νικήτρια του Όσκαρ Β γυναικείου ρόλου

Ο πρώτος σημαντικός νικητής της βραδιάς, ο Σαμ Ρόκγουελ αφιέρωσε το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου σε έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από την ζωή, έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

Η δεύτερη σημαντική νικήτρια της βραδιάς, η Αλισον Τζένι στον αδερφό της, Χαλ ο οποίος μετά από άνιση μάχη με τις εξαρτήσεις και την κατάθλιψη αυτοκτόνησε.

«Αυτό είναι για σένα Χαλ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου», είπε η ηθοποιός.

Allison Janney dedicated her #Oscar for Best Supporting Actress to her late brother. "This is for Hal. You're always in my heart." https://t.co/bUpXHghLrc #Oscars pic.twitter.com/xNvDNro67G

— ABC News (@ABC) March 5, 2018