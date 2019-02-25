Όσκαρ 2019: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές
Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέληξε στον Αλφόνσο Κουαρόν, ενώ ο Ράμι Μάλεκ τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου. Όσκαρ τραγουδιού για τη Lady Gaga και το Shallow.
Όλοι οι νικητές των φετινών Όσκαρ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Green Book
"And the Oscar goes to…'Green Book.'" #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/jcWQijkKvr
— ABC News (@ABC) February 25, 2019
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
Αλφόνσο Κουαρόν, Roma
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ολίβια Κόλμαν, The Favourite
Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.
«Any little girl who’s practicing her speech on the tele—you never know!» https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41
— ABC News (@ABC) February 25, 2019
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Μαχερσάλα Άλι, Green Book
B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ρετζίνα Κινγκ, If Beale Street Could Talk
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Green Book
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
BlackKlansman
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Roma, Αλφόνσο Κουαρόν
ΜΟΝΤΑΖ
Bohemian Rhapsody
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Black Panther
ΗΧΟΥ
Bohemian Rhapsody
ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
Bohemian Rhapsody
ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ
Black Panther
ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ
First Man
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Shallow (A Star is Born)
ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Vice
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Free Solo
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Roma – Μεξικό
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Skin
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Period. End of Sentence
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Bao