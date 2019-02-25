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Όσκαρ 2019: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές

Δημοσιεύθηκε: 25.02.2019 | 06:42
Newsit Newsroom
Όσκαρ 2019: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές | Newsit.gr
Φωτογραφία Reuters

Η αυλαία της 91ης απονομής των βραβείων Όσκαρ έπεσε με μια μεγάλη έκπληξη. Το Green Book είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Το The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου πήρε ένα Όσκαρ, αυτό του Α’ Γυναικείου Ρόλου με την Ολίβια Κόλμαν.

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέληξε στον Αλφόνσο Κουαρόν, ενώ ο Ράμι Μάλεκ τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου. Όσκαρ τραγουδιού για τη Lady Gaga και το Shallow.

Όλοι οι νικητές των φετινών Όσκαρ

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Green Book

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
Αλφόνσο Κουαρόν, Roma

Φωτογραφία Reuters

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Φωτογραφία Reuters

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Μαχερσάλα Άλι, Green Book

Φωτογραφία Reuters

B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ρετζίνα Κινγκ, If Beale Street Could Talk

Φωτογραφία Reuters

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Green Book

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
BlackKlansman

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Roma, Αλφόνσο Κουαρόν

ΜΟΝΤΑΖ
Bohemian Rhapsody

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Black Panther

ΗΧΟΥ
Bohemian Rhapsody

ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ
Bohemian Rhapsody

ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ
Black Panther

ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ
First Man

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Shallow (A Star is Born)

Φωτογραφία Reuters

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Vice

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Free Solo

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Roma – Μεξικό

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Skin

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Period. End of Sentence

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
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