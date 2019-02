Όσκαρ 2019: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέληξε στον Αλφόνσο Κουαρόν, ενώ ο Ράμι Μάλεκ τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου. Όσκαρ τραγουδιού για τη Lady Gaga και το Shallow.

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Green Book

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Αλφόνσο Κουαρόν, Roma

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.

«Any little girl who’s practicing her speech on the tele—you never know!» https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41

— ABC News (@ABC) February 25, 2019