Ακολουθούν στις υποψηφιότητες των Όσκαρ το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» του Μπράντλεϊ Κούπερ, που συγκεντρώνει 8 υποψηφιότητες (μεταξύ αυτών του α’ ανδρικού ρόλου για τον ίδιο και α’ γυναικείου ρόλου για τη Lady Gaga, η οποία είναι υποψήφια και στην κατηγορία του τραγουδιού), αλλά και το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία» του Άνταμ Μακ Κέι, με τους πρωταγωνιστές του, Κρίστιαν Μπέιλ, Σαμ Ρόκγουελ και Εϊμι Ανταμς, να είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες α’ ανδρικού, β’ ανδρικού και β’ γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου χάρισε 7 υποψηφιότητες στο «Black Panther» του Ράιαν Κούγκλερ και 6 στο «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι, με τον σκηνοθέτη να κερδίζει κι ο ίδιος μία θέση στην πεντάδα σκηνοθεσίας. Ενώ οι ταινίες «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι και «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ ισοβάθμησαν με 5 υποψηφιότητες η καθεμία.

Το «Roma» του Μεξικανού σκηνοθέτη, Αλφόνσο Κουαρόν, είναι υποψήφιο στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, ξενόγλωσσης ταινίας, σεναρίου, φωτογραφίας, μιξάζ, ηχητικού μοντάζ, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, αλλά και α’ γυναικείου ρόλου για τη Γιαλίτζα Απαρίθιο και β’ γυναικείου ρόλου για τη Μαρίνα ντε Ταβίρα.

Τα βραβεία του Γιώργου Λάνθιμου

Το «The Favourite» -(«Η Ευνοούμενη», όπως είναι ο ελληνικός τίτλος της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου)- είναι και αυτό υποψήφιο για δέκα βραβεία στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, φωτογραφίας, καλύτερου μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, κοστουμιών, α’ γυναικείου ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν και διπλή υποψηφιότητα β’ γυναικείου ρόλου για τις Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις.

Με την υποψηφιότητα του για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας ο Γιώργος Λάνθιμος γίνεται ο τρίτος Έλληνας που διεκδικεί το συγκεκριμένο βραβείο. Πριν από αυτόν και πάλι σε διεθνείς (και όχι ελληνικές ταινίες) ήταν υποψήφιοι ο Μιχάλης Κακογιάννης με τον «Ζορμπά» το 1964 και ο Κώστας Γαβράς με το «Z» το 1969.

Η πρώτη ταινία εποχής του Γιώργου Λάνθιμου βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Βασίλισσας Άννα (Ολίβια Κόλμαν), την τελευταία της δυναστείας των Στιούαρτ που, αν και ασθενής, ντροπαλή και υποτιμημένη, στέφθηκε βασίλισσα τον καιρό που η Μεγάλη Βρετανία έγινε μια παγκόσμια δύναμη.

Μέσα από τη σχέση της Άννα με δύο άλλες γυναίκες -τη σύμβουλο και επιστήθια φίλη της Λαίδη Σάρα (Ρέιτσελ Βάις) και την απένταρη ξαδέρφη της Σάρα που μετατρέπεται σε κοινωνικά ανερχόμενη καμαριέρα ‘Αμπιγκεϊλ (Έμμα Στόουν)- ο Γιώργος Λάνθιμος θίγει διαχρονικά θέματα όπως η αγάπη, ο ανταγωνισμός, η εξουσία και τα συναισθήματα και δημιουργεί ένα ξεχωριστό σύμπαν για την ιστορία του.

«Με ενδιέφεραν κυρίως οι τρεις κεντρικοί χαρακτήρες, η εξουσία τους, οι εύθραυστες σχέσεις τους και το πώς οι συμπεριφορές τόσο λίγων ανθρώπων μπορούν να αλλάξουν τον ρου ενός πολέμου και τη μοίρα μιας χώρας. Για εμένα είναι επίσης μια ερωτική ιστορία με κωμικά, δραματικά και σκοτεινά σημεία», σημειώνει ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η 91η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ:

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Black Panther

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Bohemian Rhapsody

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Ρόμα (Roma)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Σπάικ Λι, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Πάβελ Παβλικόφσκι, Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)

Γιώργος Λάνθιμος, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Αλφόνσο Κουαρόν, Ρόμα (Roma)

‘Ανταμ ΜακΚέι, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Κρίστιαν Μπέιλ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Μπράντλεϊ Κούπερ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Γουίλεμ Νταφό, Στην Πύλη της Αιωνιότητας (At Eternity’s Gate)

Ράμι Μάλεκ, Bohemian Rhapsody

Βίγκο Μόρτενσεν, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Γιαλίτζα Απαρίθιο, Ρόμα (Roma)

Γκλεν Κλόουζ, Η Σύζυγος (The Wife)

Ολίβια Κόλμαν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Lady Gaga, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Μελίσα ΜακΚάρθι, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Μαχερσάλα ‘Αλι, Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

‘Ανταμ Ντράιβερ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Σαμ Έλιοτ, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

Ρίτσαρντ Γκραντ, Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Σαμ Ρόκγουελ, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ρετζίνα Κινγκ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Μαρίνα ντε Ταβίρα, Ρόμα (Roma)

Έιμι ‘Ανταμς, Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

Έμα Στόουν, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ρέιτσελ Βάις, Η Ευνοούμενη (The Favourite)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ακρότητες (First Reformed)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Ρόμα (Roma)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; (Can You Ever Forgive Me?)

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ψυχρός Πόλεμος (Cold War)

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Never Look Away

Ρόμα (Roma)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΜΟΝΤΑΖ

Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Bohemian Rhapsody

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Το Πράσινο Βιβλίο (Green Book)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Black Panther

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Ρόμα (Roma)

ΗΧΟΥ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ρόμα (Roma)

Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place)

Ρόμα (Roma)

ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

Black Panther

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ

Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War)

Christopher Robin

Ο Πρώτος ‘Ανθρωπος (First Man)

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Λούντβικ Γκόρανσον, Black Panther

Τέρενς Μπλάνσαρντ, Η Παρείσφρηση (BlackKlansman)

Νίκολας Μπριτέλ, Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει (If Beale Street Could Talk)

Αλεξάντρ Ντεσπλά, Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

Μαρκ Σάιμαν, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (Mary Poppins Returns)

Shallow, Ένα Αστέρι Γεννιέται (A Star is Born)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς (The Ballad of Buster Scruggs)

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Border

Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary Queen of Scots)

Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία (Vice)

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Οι Απίθανοι 2 (Incredibles 2)

Το Νησί των Σκύλων (Isle of Dogs)

Η Μιράι του Μέλλοντος (Mirai)

Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (Ralph Breaks the Internet)

Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Καπερναούμ (Capernaum) – Λίβανος

Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) – Πολωνία

Never Look Away – Γερμανία

Ρόμα (Roma) – Μεξικό

Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters) – Ιαπωνία

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends