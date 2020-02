Ο Μπονγκ Τζουν Χο αναδείχθηκε στον θριαμβευτή της τελετής απονομής των πιο Όσκαρ, των πιο περίβλεπτων βραβείων της διεθνούς βιομηχανίας του κινηματογράφου.

https://twitter.com/UPROXX/status/1226729346188050443?s=20

Με την ταινία του «Παράσιτα» (Parasite), μαύρη κοινωνική σάτιρα για τις κοινωνικές ανισότητες στη Νότια Κορέα, έγινε ο πρώτος ασιάτης που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ το έργο του έγινε η πρώτη ξενόγλωσση ταινία στην ιστορία των Όσκαρ που κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Είχε ήδη εξασφαλίσει το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και, ήδη στην αρχή της βραδιάς, αυτό του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

"I feel like a very opportune moment in history is happening right now." The cast and crew of #Parasite take the stage to accept their historic best picture win at the #Oscars https://t.co/arhS7D5Qfq Watch the full speech: pic.twitter.com/zOhfPEb2gg