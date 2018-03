Όσκαρ: Πανικός για την ομοιότητα της Μέριλ Στριπ με χαρακτήρα του Σρεκ

Για έναν ιδιαίτερο λόγο τράβηξε την προσοχή των θεατών η Μέριλ Στριπ με την εμφάνισή της στα Όσκαρ.

Οι θεατές δεν άργησαν να παρατηρήσουν την ομοιότητα της Μέριλ Στριπ με τη νεράιδα στο Σρεκ και τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά.

Τα memes διαδέχονταν το ένα το άλλο για τη διάσημη ηθοποιό και την ομοιότητα με τον χαρακτήρα της νεράιδας από το Σρεκ.

Μετά από 3 Όσκαρ και 21 υποψηφιότητες, το κοινό βρήκε τι έκανε τη διαφορά στα 90ά Όσκαρ για τη Μέριλ Στριπ.

Meryl Streep looks like the fairy godmother from Shrek and I am ready for her big musical break. I NEED A HERO #Oscars #Oscars90 # pic.twitter.com/I7s9V2MHxP — Tiago Martins (@TiagoMartinsWeb) March 5, 2018

Meryl Streep is giving me major Fairy Godmother from Shrek 2 vibes. #Oscars pic.twitter.com/ebHSHc3MxR — Chloe Cappelletto (@TheChloeCapp) March 5, 2018

meryl streep really does look like the fairy godmother from shrek. all we need is for her to sing ”i need a hero” — carol îmwe (@carxlinv) March 5, 2018

meryl streep out here looking like the fairy godmother from shrek 2 #oscars pic.twitter.com/nOedcgCiom — j✨ (@whovianisms) March 5, 2018

Why did Meryl Streep attended the ceremony dressed as the Fairy godmother from Shrek? #Oscars pic.twitter.com/HQZIQ6jpVX — dani (@TowerwhiteDani) March 5, 2018

Who wore it better, the Fairy Godmother from Shrek or Meryl Streep? #Oscars pic.twitter.com/aNk2RQrPGI — C. Kruczynski (@efabresto) March 5, 2018

Πηγή: Ladbible