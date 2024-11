Όταν η Κάμαλα Χάρις έγινε πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ για 1 ώρα και 25 λεπτά

Έστω και για 1 ώρα και 25 λεπτά, η Κάμαλα Χάρις έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη γυναίκα που εκτέλεσε χρέη προέδρου των ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024 αλλά έχει διατελέσει πρόεδρος των ΗΠΑ… έστω και για λίγο, το 2021.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έπρεπε να κάνει μια κολονοσκόπηση και όπως ορίζει το Σύνταγμα παρέδωσε τις εξουσίες του στην αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις.

Ο Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε την ηγεσία του Κογκρέσου για τη μεταβίβαση εξουσίας στις 10:10 (τοπική ώρα) και ανέκτησε την εξουσία στις 11:35, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν υπέγραψε επιστολή προς τους επικεφαλής της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10:10, με την οποία τους ενημέρωνε ότι δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του καθώς θα ήταν υπό την επήρεια αναισθησίας, μεταβιβάζοντας την εξουσία στην Κάμαλα Χάρις.

Μόλις ολοκληρώθηκε η κολονοσκόπηση τους έστειλε δεύτερη επιστολή, στις 11:35, με την οποία ανέλαβε εκ νέου τα προεδρικά καθήκοντα.

«Ο πρόεδρος μίλησε με την αντιπρόεδρο και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Ρον Κλάιν στις 11:35 και ήταν σε καλή διάθεση και εκείνη την στιγμή ανέλαβε ξανά καθήκοντα», έγραψε στο Τwitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και συμπλήρωσε ότι ο Μπάιντεν θα παραμείνει στο Εθνικό Στρατιωτικό Κέντρο Υγείας Walter Reed για να ολοκληρώσει το τσεκάπ ρουτίνας.

