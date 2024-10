Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Γουίλιαμ επισκέφτηκαν καταφύγιο αστέγων – Οι άγνωστες φωτογραφίες και η αναφορά στον Χάρι

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για το πώς μια δυνατή παιδική εμπειρία με τον αδελφό του Χάρι και την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη μητέρα του, τον βοήθησε να εξελίξει το έργο του για την καταπολέμηση των αστέγων.

Στο επικείμενο ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Γουίλιαμ, «Prince William: We Can End Homelessness», ο 42χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου θυμάται ότι επισκέφθηκε το The Passage, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους, μαζί με την πριγκίπισα Νταϊάνα.

Ο Γουίλιαμ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το φιλανθρωπικό ίδρυμα όταν ήταν 11 ετών.

«Η μητέρα μου με πήγε στο The Passage- πήγε και τον Χάρι και εμένα εκεί», λέει ο Γουίλιαμ στο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ.

«Δεν είχα πάει ποτέ πριν σε κάτι τέτοιο και ήμουν λίγο ανήσυχος για το τι να περιμένω».

«Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή σκεφτόμουν κάπως έτσι: “Λοιπόν, αν όλοι δεν έχουν σπίτι, θα είναι όλοι πολύ λυπημένοι”. Αλλά ήταν απίστευτο το πόσο χαρούμενο ήταν το περιβάλλον», συνέχισε ο William.

«Θυμάμαι ότι είχα κάποιες καλές συζητήσεις απλά παίζοντας σκάκι και κουβεντιάζοντας. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που δεν έχουν την ίδια ζωή με σένα».

Το ντοκιμαντέρ, παρακολουθεί τα αρχικά στάδια της πρωτοβουλίας του Γουίλιαμ, Homewards. Το Homewards, που ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα και το Βασιλικό Ίδρυμά του τον Ιούνιο του 2023, είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φιλοδοξει στον περιορισμό της αστεγίας.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με BAFTA Leo Burley, παρουσιάζει ιστορίες όσων αντιμετωπίζουν σήμερα την έλλειψη στέγης ή την έχουν βιώσει.

Ο πρίγκιπας διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία κατά των αστέγων. Μιλώντας σε τελετή απονομής βραβείων για τη φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint για τους άστεγους νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε ότι η αστεγία είναι «ένα πολύπλοκο κοινωνικό ζήτημα», αλλά ότι πιστεύει «με πάθος» ότι μπορούν να εξαλειφθούν.

«Για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστεί ένα κίνημα που θα δημιουργήσει συστημική αλλαγή. Μια αλλαγή που εστιάζει στην πρόληψη και όχι στη διαχείριση. Και μια που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι έχουν πραγματικά προσιτές επιλογές για να ζήσουν και να ευδοκιμήσουν ανεξάρτητα», δήλωσε στις 16 Οκτωβρίου.

Στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ, αντιμετωπίζει επίσης τις επικρίσεις σχετικά με το αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, δεδομένης της προνομιακής του ανατροφής.

«Δεν έρχομαι με καμία άλλη ατζέντα από το να προσπαθώ απεγνωσμένα να βοηθήσω τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και το βλέπω αυτό ως μέρος του ρόλου μου», δήλωσε σε άλλο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας αναφέρει ότι το Homewards «θα παρέχει και θα επιδεικνύει καινοτόμες λύσεις που προλαμβάνουν και τερματίζουν την έλλειψη στέγης, δημιουργώντας δοκιμασμένα μοντέλα που μπορούν να επεκταθούν».

Το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ θα προβληθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Το δεύτερο επεισόδιο θα προβληθεί την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.