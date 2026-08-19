Όταν η «σκιά του Τραμπ» Νάταλι Χαρπ μπήκε σε πορτμπαγκάζ SUV για να είναι μαζί του

Η Νάταλι Χαρπ είναι μία από τις πιο αφοσιωμένες συνεργάτιδες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» (human printer) και δεν δεχόταν ποτέ το «όχι» ως απάντηση.

Ήταν Οκτώβριος του 2023 και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να εμφανιστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο μίας ακόμη από τις πολυάριθμες νομικές περιπέτειες που τον απασχολούσαν. Όμως, λίγο πριν αναχωρήσει η αυτοκινητοπομπή του από τον Πύργο Τραμπ, προέκυψε ένα απρόσμενο πρόβλημα: δεν υπήρχε θέση για τη Νάταλι Χαρπ, την ιδιαίτερα αφοσιωμένη βοηθό του ή αλλιώς την εμμονική συνεργάτιδά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε έντονο επεισόδιο στο λόμπι. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τι συνέβη και μίλησαν στο CNN, η Χαρπ επέμενε ότι ο ίδιος ο Τραμπ τής είχε ζητήσει να τον συνοδεύσει στο δικαστήριο. Όταν της αρνήθηκαν θέση στο αυτοκίνητο, δεν το έβαλε κάτω.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπήκε στο πορτμπαγκάζ ενός SUV προκειμένου να ακολουθήσει την αυτοκινητοπομπή. Φωτογραφία που εξασφάλισε το CNN φέρεται να επιβεβαιώνει το περιστατικό.

Το επεισόδιο, που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστό, αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τον ρόλο που έχει αποκτήσει η Χαρπ τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του Τραμπ: μια σχεδόν μόνιμη παρουσία, με πρόσβαση στον πρόεδρο και έντονη προσωπική αφοσίωση σε εκείνον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της, ωστόσο, δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη από τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν στο CNN, η επιμονή της να βρίσκεται κοντά στον Τραμπ έχει ενοχλήσει ανώτερους αξιωματούχους, ενώ κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες να περιοριστεί η πρόσβασή της στον στενό κύκλο του προέδρου.

Η γυναίκα που βρίσκεται πάντα δίπλα του

Η Χαρπ, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια με έντονα συντηρητικό προφίλ, άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ αφού είχε αποδώσει στον πρόεδρο ότι «της έσωσε τη ζωή». Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε και η ίδια έγινε ένας από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο.

Μεταφέρει μηνύματα από συμμάχους, οργανώνει συναντήσεις, πληκτρολογεί αναρτήσεις για τον λογαριασμό του στο Truth Social και του παραδίδει εκτυπώσεις άρθρων που θεωρεί ότι θα τον ενδιαφέρουν ή θα τον ικανοποιήσουν. Παράλληλα, βρίσκεται διαρκώς κοντά του στις δημόσιες εμφανίσεις και στα ταξίδια του.

«Στον Τραμπ αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι είναι 100% αφοσιωμένη και πιστή», δήλωσε στο CNN σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

«Δεν φέρνει αντιρρήσεις, δεν κάνει ερωτήσεις».

Η αφοσίωσή της είναι τέτοια ώστε ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ φέρεται να την έχουν αποκαλέσει «ανθρώπινο εκτυπωτή», καθώς τον ακολουθούσε σε ολόκληρη τη χώρα και φρόντιζε να του παρέχει συνεχώς υλικό, θετικές ειδήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας Ρεπουμπλικανός νομοθέτης περιέγραψε στο CNN πόσο απαραίτητη θεωρείται πλέον η Χαρπ για την επικοινωνία με τον πρόεδρο.

Όπως είπε, ακόμη και όταν έχει απευθείας επαφή με τον Τραμπ, φροντίζει να γνωρίζει η Χαρπ ότι έχουν επικοινωνήσει.

«Πάντα απαντάει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει όλα αυτά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Χαρπ συχνά στέλνει προσωπικά σε νομοθέτες άρθρα και σημειώματα εκ μέρους του προέδρου.

Η παρουσία της Χαρπ είναι πλέον σχεδόν μόνιμη στις δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ. Σε βίντεο από το Οβάλ Γραφείο και άλλες εκδηλώσεις, συχνά εμφανίζεται στο περιθώριο της αίθουσας, χαμογελώντας και κουνώντας επιδοκιμαστικά το κεφάλι της την ώρα που μιλά ο πρόεδρος.

Στα ταξίδια του βρίσκεται συχνά ανάμεσα στους ελάχιστους συνεργάτες που έχουν άμεση πρόσβαση σε εκείνον.

«Η Νάταλι είναι τόσο γρήγορη», φέρεται να έχει πει ο Τραμπ σε συμμάχους του, όταν της ζητούσε να βρει ή να εκτυπώσει κάτι για εκείνον.

Η ίδια, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN, δεν περιορίζεται στον ρόλο της βοηθού. Κατά καιρούς έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε συνεργάτες του Τραμπ που ήθελαν να συναντηθούν ιδιωτικά μαζί του, αλλά διαπίστωναν ότι η Χαρπ βρισκόταν ήδη στη συνάντηση.

Μία πηγή την περιέγραψε ως ιδιαίτερα «κτητική» απέναντι στον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι έχει δηλώσει σε άλλους συνεργάτες πως αναφέρεται μόνο στον ίδιο τον Τραμπ και όχι στην ευρύτερη ιεραρχία του Λευκού Οίκου.

Στο στόχαστρο μετά την επίθεση του Όσοφ

Η σχέση της Χαρπ με τον Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, όταν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, την ανέφερε ονομαστικά σε ομιλία του που έγινε viral.

Ο Όσοφ επιτέθηκε στον Τραμπ για το «ταξίδι του προέδρου με τη Νάταλι» με το αεροσκάφος που είχε δωρίσει στον Αμερικανό πρόεδρο ο εμίρης του Κατάρ.

Η αναφορά αφορούσε ένα περιστατικό κατά το οποίο η Χαρπ φέρεται να ταξίδεψε μαζί με μια μικρή ομάδα συνεργατών του Τραμπ, επιβιβαζόμενη σε μικρότερο αεροσκάφος για να αποχωρήσει από την Τουρκία, εν μέσω απειλής από το Ιράν.

Η επίθεση του Όσοφ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου, αλλά παράλληλα έφερε ξανά τη Χαρπ στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Από το 2022, η άνοδός της ήταν εντυπωσιακή

Η Χαρπ εντάχθηκε στο περιβάλλον του Τραμπ το 2022 και, παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε επίσημο τίτλο στην προεκλογική εκστρατεία του για την επιστροφή στον Λευκό Οίκο, βρισκόταν διαρκώς δίπλα του.

Τον ακολουθούσε στις περιοδείες του, παρακολουθούσε τις δημόσιες εμφανίσεις του και φρόντιζε να του παρέχει διαρκώς υλικό που ενίσχυε την εικόνα του ή ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντά του.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στην προεκλογική περίοδο. Από τη στιγμή που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η Χαρπ έγινε ακόμη πιο ορατή στη Δυτική Πτέρυγα.

Για ορισμένους συνεργάτες του, όμως, η αυξημένη επιρροή της αποτελεί πρόβλημα. Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες να περιοριστεί η πρόσβασή της, άνθρωποι που γνωρίζουν τη δυναμική στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι δύσκολα θα απομακρυνθεί από τον πρόεδρο όσο ο ίδιος συνεχίζει να την εμπιστεύεται.

Η ανάρτηση με τους Ομπάμα

Ένα ακόμη περιστατικό ενίσχυσε τις υποψίες γύρω από τον ρόλο της.

Νωρίτερα φέτος, ο λογαριασμός του Τραμπ στο Truth Social δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε ένα ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους μέσα σε ζούγκλα.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και ανάγκασε τον Λευκό Οίκο να διαχειριστεί τις πολιτικές συνέπειες.

Στο εσωτερικό του κύκλου του Τραμπ, ορισμένοι σύμμαχοι και συνεργάτες του υπέθεσαν ότι πίσω από την επίμαχη ανάρτηση βρισκόταν η Χαρπ, καθώς θεωρείται μία από τις ελάχιστες βοηθούς που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό του προέδρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, κανείς δεν θέλησε να την κατονομάσει δημοσίως.